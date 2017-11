SanCor: la fábrica de Centeno se vendería y retoma la producción

Claudio Ordóñez, trabajador de la planta en Centeno, contó que junto a sus compañeros, están realizando tareas de mantenimiento para poner a punto las instalaciones. Esto sucedió luego de una reunión en la que los directivos de SanCor comunicaron a los obreros de Centeno que la empresa La Tarantela, interesada en comprar la planta, estaba a punto de cerrar la operación y que por ese motivo querían verla funcionando."Se estaría bastante cerca de cerrar, si bien no está concretado. En definitiva, empezamos a hacer algunos trabajos de mantenimiento porque la gente de La Tarantela quiere ver esto funcionando", relató.En tanto, fuentes cercanas a la Secretaría de Lechería confirmaron que se está aprontando la fábrica para retomar la producción, y que entre las novedades que estudia La Tarantela está incorporar una línea de quesos frescos y de ricota."Van a ser en total 35 empleados. La planta se está poniendo en condiciones, y seguramente en el mes de diciembre empiece a funcionar", adelantaron."Está todo el mundo eufórico. Si se cierra lo de SanCor con Fonterra y lo de La Tarantela que ya es prácticamente un hecho, a fin de año destapamos champán", expresaron.De los 61 trabajadores que cumplían tareas en SanCor Centeno, cerca de 20 aceptaron el retiro voluntario que ofreció la empresa, y a otros se les ofreció un traslado a la planta de Gálvez. Algunos aceptaron y otros no y se sumaron también al retiro voluntario.OCHO MESES DE INCERTIDUMBREDesde el 7 de marzo pasado SanCor Centeno dejó de producir. Ese mismo día, los 61 obreros fueron licenciados, y el programa de reestructuración diseñado por la cooperativa láctea confirmó lo que ya se sabía: Centeno no estaba en sus planes.A pesar de esa decisión, los trabajadores siguieron siendo empleados de SanCor hasta tanto se definiera el futuro de la fábrica, y desde ese momento, con muchas idas y vueltas, se pusieron en marcha negociaciones para que la fuente laboral más importante del pueblo no desaparezca.Ahora, las esperanzas colocadas en una posible venta a la empresa La Tarantela, parecen estar más cerca que nunca, y de acuerdo a lo que afirmó Ordóñez que se comunicó a los empleados, la intención de los nuevos dueños es que la planta comience a producir en aproximadamente 15 o 20 días. (Fuente: Uno de Santa Fe).