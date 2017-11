Folclorazo 2017 con ritmo de chacarera

Convocando al público rafaelino a un escenario donde tantas veces el Ballet El Relincho se lució, Omar Aguilar lo ha elegido nuevamente para llevar adelante su ya clásico Folclorazo con ritmo de chacarera, en esta ocasión especial para celebrar el primer medio siglo de vida de este ballet que es señero en nuestra ciudad.En tal sentido se hizo saber que el encuentro 2017 fue programado para el próximo sábado, 18 de noviembre, a partir de las 20:30 en el anfiteatro Alfredo WillinerEn la oportunidad se contará con la presencia de diversos intérpretes, como el caso del Grupo Mistura, "La voz que canta a Rafaela", Malena Betello, quien en la ocasión y para deleitar al público presente, invitará a que la acompañe en el escenario una figura trascendente de nuestra música nativa, y también estará Alberto Hesler.Se sumarán al festejo de las Bodas de Oro del Ballet El Relincho los ballets que citamos a continuación . Sisáyay, La Cautiva, El Embrujo, Alma de Tradición, Amor a lo nuestro, El Andariego, Tradición, Madre Naturaleza, y como broche de Oro Ballet El Relincho, dirigido por Omar Aguilar.El valor de la entrada general será de $ 50 y habrá servicio de pulpería.Omar Aguilar se ha mostrado muy feliz por haber alcanzado este medio siglo de permanente presencia en el espectro de la danza nativa de nuestra ciudad y evocó sus comienzos, acercándose a la expresión nativa en su niñez, y poniendo de relieve que "me inicié a los 7 años bailando folclore, en una escuela de Rafaela, "Bartolomé Mitre", y de ahí nació mi interés por la danza, porque en esa época en las escuelas había maestras de música y profesores de danza folclórica, que ahora no hay".También recordó que "me inicié solo, luego con mi señora Alicia y finalmente el grupo de danza. En tantos años hicimos giras por distintas provincias con Cafrune, Las Voces de Orán, Jorge Tisera, Cacho Buenaventura, José Marrone, entre otros". A lo largo de su carrera cosechó diversos premios ganados a modo de reconocimiento por una extensa labor con el objetivo de difundir nuestra expresión autóctona.Este sábado, quienes gustan de la música y la danza nativa, tendrán una magnífica oportunidad de disfrutar a pleno el recital que se ofrecerá en el anfiteatro Alfredo Williner y que servirá para homenajear a quienes durante tanto tiempo se dedicaron a esta expresión artística.