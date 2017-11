Se viene el Seven de CRAR

Comenzó la cuenta regresiva para el tradicional Seven a Side Ciudad de Rafaela. En este 2017 se desarrollará la XLII edición del torneo de juego reducido que reúne a clubes de todo el país.

El Seven de CRAR tendrá lugar el próximo sábado 18 y domingo 19 de noviembre y contará con 24 equipos de Rugby Masculino, cuatro de Rugby Femenino y nueve de Hockey Femenino.

“Creemos y estamos convencidos que nuevamente va a ser un Seven donde la gente va a poder disfrutar de un fin de semana muy lindo, con muchos partidos de rugby y hockey, este año se agrega también rugby femenino”, señaló Diego Rivas, vicepresidente de CRAR. Y luego agregó: “A esto, sumado a la fiesta y el color que todo Seven representa con su música, la barra de bebidas, la parrilla, el tercer tiempo con show y la gran fiesta del Seven del sábado a la noche”.

Desde el viernes por la noche, con el arribo de algunas delegaciones, ya comenzará a respirarse en la ciudad el aire del Seven y el sábado y domingo se vivirá una doble jornada de competencia de un gran nivel debido a los clubes que estarán presentes en esta nueva edición del torneo del Círculo Rafaelino.

“Son 42 años ininterrumpidos del Seven y eso hace que tengamos que superarnos Seven a Seven”, agregó el directivo.