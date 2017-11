Liga: Miércoles de finales

Hoy se vivirá una nueva y gran jornada de Liga Rafaelina de Fútbol. No será definitoria. Por un lado, Ben Hur y Peñarol jugarán la ida de la final por el Absoluto; mano a mano para saber quién es el mejor de la temporada 2017 en la Primera A.

La ‘BH’ fue campeón del Apertura y los de la ‘V’ azulada se quedaron con el Clausura, luego de definir con Ferrocarril del Estado en un partido histórico.

Desde las 21.00 y con arbitraje de Mauro Cardozo (R. Pérez y M. Retamoso), se enfrentarán en barrio Parque. La revancha se jugará en Villa Rosas el próximo miércoles 22 de noviembre, en el mismo horario.



INGRESOS Y ENTRADAS: El encuentro se disputará en el estadio principal de Ben Hur y la parcialidad local ingresará por los habituales ingresos, mientras que los visitantes lo harán por Avenida Estanislao Del Campo, ocupando el sector popular. Las entradas podrán ser adquiridas únicamente en las boleterías ubicadas los ingresos. Las mismas estarán habilitadas desde las 20 hs.



LA PROMOCION



Argentino Quilmes no pudo evitar, a pesar del gran Clausura que realizó, finalizar penúltimo en los promedios (el último fue La Hidráulica que descendió) y es por eso que ahora deberá revalidar su plaza en la Primera A ante Talleres de María Juana, perdedor de la final por el ascenso en la Primera B con el Deportivo Tacural.

Esta primera final se jugará en María Juana, desde las 21.00 hs., con arbitraje de Franco Ceballos (G. Hidalgo y M. Bauer).

El partido de vuelta y definitorio se desarrollará el próximo domingo 19 de noviembre en el estadio Agustín Giuliani, desde las 17.30 hs.



PRIMERA C. Anoche, en la reunión del CD se confirmó que la final entre Atlético Esmeralda y el Deportivo Bella Italia se jugará el próximo domingo en cancha de Florida de Clucellas. Será a partir de las 15 hs. con Reserva, luego lo harán las Juveniles y posteriormente, desde las 17 hs, la Primera.