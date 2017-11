Sebastián Glasberg carrera ascendente en la payada

En varias ocasiones hemos puesto de relieve la trayectoria del joven payador local, Sebastián Glasberg, hoy nuevamente debemos resaltar su actividad porque en el fin de semana pasado, tras una selección entre 400 payadores fue seleccionado para representar a nuestra Provincia en un certamen de la especialidad que tuvo vigencia en La Plata.A su regreso lo entrevistamos en su domicilio, Sebastián puso de relieve que su participación para ser seleccionado "vino un poco del boca en boca, Emanuel Gaboto y David Tocar hoy son, entre la gente de edad media, aunque hay gente mayor ya consagrada como José Curbelo -máximo exponente de la payada que hoy tiene el Río de La Plata- que es gente mayor del ambiente de los payadores, está la gente que mencioné, y después estamos los más jóvenes , adolescentes y también hay niños, entonces había que inscribirse para el certamen. Entre los inscritos seleccionaron diez, y de Santa Fe quedamos seleccionados Lucas Canavese, de Angélica, en categoría novel y yo en categoría libre.Más adelante hizo saber que "en La Plata se cantó, se hicieron payadas de exhibición en el salón Dorado de la Municipalidad. Luego se pasó a Ensenada -donde se desarrolló el certamen-, en la Agrupación Tradicionalista La Montonera.Debemos decir que tanto Canavese, como Glasberg quedaron eliminados, pese a ello Sebastián enfatizó " estoy conforme porque me tocó con un uruguayo, Saturno Santana, una persona de mucha experiencia".Por otra parte enfatizó que "acá tengo mucho trabajo y agradezco a lo que es la jineteada, también rescato que estoy en esta zona - donde no es tan habitual la payada- y quienes competían en el certamen, están en una zona donde es mucho más habitual, y hay más posibilidades para foguearse, pero bien, pese a los resultados".Durante la charla puso de relieve que el tema de la payada está difundiéndose mucho en esta zona, hay chicos jóvenes que están adentrándose en ese arte. Mencionó a Cortito Díaz en San Francisco, Pablito Zilli en Ambrosetti, Leandro Saborido en San Cristóbal.En definitiva un adolescente sunchalense que a pasos firmes va haciendo un camino en el arte de la payada, expresándose por su profundo amor a la tierra y su afinidad con la paisanada.