Vandenbroele declara el viernes

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El abogado Alejandro Vandenbroele declarará el próximo viernes por primera vez bajo la figura de "arrepentido" ante el juez federal Ariel Lijo por el caso Ciccone y otras causas en las que está implicado el exvicepresidente Amado Boudou.Lo hará luego que este lunes pactara con el fiscal federal Jorge Di Lello su ingreso al programa de testigos e imputados colaboradores, por el cual a cambio de aportar información puede beneficiarse con una baja al momento del dictado de una condena en caso de ser encontrado culpable.Desde este lunes, de hecho, Vandenbroele cuenta con seguridad provista por la custodia de ese programa que depende del Ministerio de Justicia y este martes se ausentó en la nueva jornada del juicio por la compra-venta de la exCiccone Calcográfica, en el que está siendo juzgado. El abogado, titular de The Old Fund, podría dar información sobre su supuesto vínculo con Boudou, el cual ambos negaron sistemáticamente, pero que para la Justicia sí existe.Consultado sobre la decisión de Vandenbroele de acogerse al programa de protección para arrepentidos, Boudou dijo escuetamente "no me importa".