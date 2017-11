Walker: "Es necesario un uso adecuado de agroquímicos"

El ingeniero agrónomo Raúl Walker, directivo del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe habló en el programa "Desafíos Productivos" de Cablevisión Santa Fe sobre la necesidad de estar matriculado (hay muchos profesionales que no lo están "pero es una obligación legal enmarcada dentro de la Ley 10.780 de creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos", señaló.Walker hizo notar que "hay que tener en cuenta que los colegios profesionales son una articulación público -privada, donde el gobierno delega en los Colegios el contralor de las actividades profesionales, y para eso cada Colegio tiene su código de ética que hay que respetar, así como las leyes, respondiendo ante la sociedad".En cuanto a las pulverizaciones, muchas de ellas inadecuadas, Walker señaló que "es un tema que nos preocupa muchísimo como Colegio desde hace muchos años; nosotros habíamos firmado un convenio con el Ministerio de la Producción para desarrollar el tema de contralores en las zonas periurbanas y en colegios, yendo a comunas y municipalidades para armar las ordenanzas que exige la Ley para delimitar las áreas urbanas".El profesional explicó que "la recomendación es que el productor al momento de pulverizar lo haga con la receta agronómica firmada por un ing. agrónomo matriculado, el equipo habilitado como indica la Ley, etc."; y agregó que "es un tema complejo porque muchos jefes comunales no le prestan la debida atención; y en cuanto al productor, bueno, hay que hablar de las buenas prácticas, no aplicar cuando se tienen ganas sino cuando corresponde"Walker se refirió de esa manera a las denuncias sobre fumigaciones lindantes con escuelas rurales: "no es necesario aplicar cuando los chicos están en clases; todo esto se puede prever adecuada y responsablemente"..El directivo del Colegio contó que "desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL en Esperanza estamos apoyando un programa en el Departamento Las Colonias, donde se armó lo que se llama sistemas locales de gestión, trazando un diagnóstico de cómo está funcionando el sistema y procurando que participe la comunidad en los controles, prohibir algún producto determinado, distancias, es decir, gestionar permanentemente para que la comunidad participe de las políticas de aplicaciones".