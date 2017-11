Una deuda eterna del Concejo

El Concejo Municipal de Rafaela tiene en la columna del Debe un debate en el recinto sobre la política a adoptar con respecto a los agroquímicos o agrotóxicos, depende del color del cristal con que se mire.Desde 2012, circula un proyecto para modificar la línea agronómica actual, dejando los 200 metros actuales para no pulverizar y ampliando a 1.000 metros en donde haya controles del Ejecutivo. Sin embargo, y pese al enorme paso del tiempo, todos los proyectos presentados perdieron estado parlamentario. Es más: este año, ni siquiera se presentó un proyecto. Y todo esto pese a que a principio de año se había recibido un informe del Instituto para el Desarrollo Sustentable, solicitado por el propio Cuerpo Legislativo. Tenía que haber una reunión en febrero. Se pospuso. Nunca se concretó.Permanentemente se dice que el Concejo Municipal de Rafaela no puede actuar solo, sin tener en cuenta al Area Metropolitana. Es cierto. Pero tampoco hubo una convocatoria al resto de los legislativos para avanzar en un debate serio con respecto a este tema.Antes de las elecciones, el Presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, dijo que tras el sufragio, se retomaría el debate. Aún no se ha dado. ¿Se hará?