Rossi destrozó su Yamaha

En Valencia, el mismo escenario donde Marc Márquez se consagro como cuádruple campeón del mundo el domingo pasado, los equipos de MotoGP iniciaron su preparación de cara al próximo año.

Quién no tuvo un buen comienzo fue Valentino Rossi (Yamaha). El italiano, en su primera salida a pista, sufrió un aparatoso accidente, específicamente en la misma curva 10 donde Márquez casi pierde el control de su moto dos días atrás.

Si bien en las imágenes de televisión no se alcanza a apreciar la causa del incidente, sí se pudo constatar el lamentable estado en el que quedó la YZR-M1, la cual golpeó duramente contra las contenciones de neumáticos. Afortunadamente, Rossi no sufrió lesión alguna, y pudo continuar entrenando.

La jornada tuvo a Maverick Viñales (Yamaha) como el más veloz. Tras dar 80 giros, el español lideró con un tiempo de 1m30s189, seguido por Johann Zarco (Yamaha), a 2/10. El francés completó 53 vueltas. Márquez (70 giros) terminó 3°, a 0s312, mientras que Rossi (63) ocupó el 4° lugar, a 0s330. Las Ducati de Andrea Dovizioso (50) y Jorge Lorenzo (48) fueron 7° (a 0s661) y 8° (a 0s870) respectivamente. Este miércoles se llevará a cabo el último día de actividad del año para el MotoGP, nuevamente en el escenario de Cheste.