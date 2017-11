Una campaña solidaria para ayudar a Cristian

Desde hoy, distintos medios de comunicación y periodistas de Rafaela lanzan una campaña solidaria para recaudar fondos que permitan ayudar a un colega, Cristian Pergazere, quien desde hace un año y medio sufre la enfermedad de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), cuyo tratamiento y medicamentos no cuentan con la cobertura de la obra social.Un Bono Contribución, la venta de pollos y la apertura de cuentas en el Banco Nación son hasta ahora las modalidades para reunir recursos para costear los gastos médicos que debe enfrentar.A principios de esta semana, Pergazere, quien trabajó en mayor medida en distintas radios rafaelinas, publicó una emotiva carta para compartir su situación."Queridos amigos, como sabrán, y si no lo saben les cuento, desde hace un año y medio tengo Esclerosis lateral amiotrófica -ELA-. Se imaginarán que como todas las enfermedades raras no es fácil. Sin embargo, no he dejado de hacer terapias y tratamientos para mejorar mi calidad de vida. Estas han significado para mí y mi familia gastos importantes. Homeopatía, terapia neural, ozonoterapia, vitaminas especiales, sueros, vacunas, acupuntura, entre otras, que no entran por obra social y por lo general debo hacer en Buenos Aires", señala Cristian.En el marco de su lucha contra esta enfermedad, confió que "a finales de 2017 pienso realizar el segundo trasplante de células madre, con el Dr. Dante Converti; es un tratamiento que, cada 6 meses, tiene un costo de 2 mil dólares y es el único que se conoce que ha dado resultados positivos en ELA. El costo es elevado pero lo vale". Agrega que para el primer trasplante recibió la colaboración de familia y amigos pero que ahora necesita de una mano solidaria."Llego hasta ustedes por su apoyo. Además, amigos de San Cristóbal organizaron una rifa, con un valor de $100 por número, con 2 canastas navideñas de premio, que se sortearán por la Lotería de Santa Fe, para el Gordo de Navidad, el 16 de diciembre. En Rafaela, quienes quieran sumarse, dispondremos de algunos números. El objetivo es recaudar fondos para cubrir una costosa medicación, de 16.000 dólares, que proviene desde el exterior y la obra social se niega a pagar. Esta medicación es novedad para el tratamiento de ELA. También pongo a disposición mi número de caja de ahorro del Banco Nación para quienes quieran y puedan colaborar", agregó Cristian."Quiero aprovechar para agradecer a todos los que se preocupan y preguntan por mi salud. Sin más, les hago llegar mi afectuoso abrazo, dándoles las gracias por su tiempo y colaboración. De corazón, Cristian Pergazere", concluye.Por tanto, las datos necesarios para efectuar depósitos o transferencias son los siguientes:• Caja de Ahorros en pesos a nombre de Cristian René Pergazere• Banco de la Nación Argentina Sucursal 2850 Rafaela Santa Fe• Nº de cuenta: 28504235266880• CBU: 0110423730042352668801• C.U.I.L: 20-24085402-4• D.N.I: 24.085.402BONO CONTRIBUCIONEntre las distintas acciones impulsadas por los amigos de Cristian, se encuentra la venta de un Bono Contribución que tiene un valor de $ 100 y que tendrá como premio un viaje para dos personas a las Cataratas del Iguazú donado por una agencia de turismo de la ciudad.Se pueden adquirir a partir de hoy y hasta el 22 de noviembre en el local de Santa Fe Servicios ubicado en bulevar Santa Fe 330.VENTA DE POLLOSPor otra parte, los colegas de distintos medios de comunicación se movilizaron para organizar la venta de pollos a beneficio de Cristian que se entregarán el próximo lunes al mediodía en la Escuelita de Fútbol del Club 9 de Julio (Lorenzatti 1090 de barrio Fasoli).El ticket tiene un valor de $ 180, en tanto que numerosas empresas, comercios y particulares ya comprometieron aportes para financiar la adquisición de los pollos, lo que se traducirá en una mayor ganancia para cubrir una mayor parte de los costos del tratamiento y de los medicamentos.La venta se realiza a través de distintos periodistas y medios de comunicación (Escaparate El Palo -frente a la Jefatura, sobre Mitre, al 43), Rafaela Noticias -Brown 23, de 8 a 14 y 16 a 20- Bien Despiertos -Lavalle 84, 1º Piso, oficina 11, de 7 a 12- y LA OPINION -17 a 19:30-).CAMPAÑA POR LOSMEDICAMENTOSParalelamente, se inició una campaña para reunir firmas en el sitio change.org -la mayor plataforma de peticiones del mundo- con el objetivo de que la obra social de la Provincia, IAPOS, autorice la medicación para la enfermedad ELA (incluso se realiza un detalle de cada uno de los productos farmacéuticos).