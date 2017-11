Dinamarca, el último europeo

Dinamarca se impuso en Irlanda por 5-1 para sellar el último boleto para Rusia 2018 por la zona europea, gracias a una actuación estelar de Christian Eriksen, autor de tres goles en Dublin. Shane Duffy adelantó a los irlandeses nada más al iniciarse el partido, pero Andreas Christensen (29) y Eriksen (32) voltearon el marcador antes del descanso y la estrella del Tottenham sentenció en la segunda parte (63 y 74)). El recién ingresado Nicklas Bendtner puso la guinda al transformar un penal que habían cometido sobre él mismo (90). Será la quinta participación mundialista del combinado nórdico, que no estuvo presente en la edición de Brasil-2014 y que cuenta con unos cuartos de final como mejor resultado (1998). Por su parte, Irlanda tendrá que ver por televisión un torneo para el que no se clasifica desde Corea y Japón-2002.



YA SON 30

Son ya 30 las naciones clasificadas para disputar el Mundial de Rusia-2018, del 14 de junio al 15 de julio, tras la clasificación de Dinamarca. Quedan pues dos billetes en juego que se definirán este miércoles. Los clasificados hasta el momento son los siguientes: Rusia (País anfitrión); Nigeria, Egipto, Senegal, Marruecos y Túnez (Africa); Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia (Sudamérica); Irán, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudita (Asia); México, Costa Rica y Panamá (Concacaf) y Alemania, Inglaterra, Bélgica, España, Polonia, Islandia, Serbia, Francia, Portugal, Croacia, Suiza, Suecia y Dinamarca (Europa).



PERU SE LA JUEGA

Hoy se disputarán los últimos 2 repechajes mundialistas. A las 6 hora argentina se enfrentarán Australia (0) vs. Honduras (0) y desde las 23:15, hora de nuestro país, se medirán en Lima, Perú (0) vs. Nueva Zelanda (0). Los peruanos, dirigidos por el argentino Ricardo Gareca, saldrán a dar la vida ante los oceánicos, a la que deberá batir en el estadio Nacional en el duelo de vuelta por el repechaje si quiere regresar a un Mundial después de 36 años. Sin su figura y máximo artillero Paolo Guerrero, la escuadra inca tuvo una deslucida actuación en la ida en Wellington, enredándose ante los "kiwis" y sellar un magro empate sin goles. Ahora, sólo una victoria llevará a Perú directo a Rusia- 2018. Otro empate 0-0 forzaría a tiempos suplementarios y, si todo sigue igual, irían a penales. A los "All Whites", que llegan a Lima sin presiones, un 1-1 le sirve, pues gana quien haya hecho más goles de visita. Gareca, consciente de está difícil situación, mandará al campo a un equipo totalmente ofensivo para romper la sólida defensa de los kiwis.