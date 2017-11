Escritora Florencia Canale víctima de ataque sexual

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La escritora y periodista Florencia Canale denunció que fue víctima de un ataque sexual y de un intento de robo en la puerta de su casa de la zona del Congreso.El hecho ocurrió este lunes por la noche en la entrada de su edificio, cuando un hombre con casco se bajó de una moto, la abordó, intentó primero sacarle el celular, y luego la manoseó.En su cuenta de la red social Twitter, Canale escribió: "Qué lindo llegar a la puerta de mi casa y que se baje un tipo de una moto, se me venga al humo hacia el teléfono y como no pudo, me manosee íntegra. Estoy temblando".Canale también habló con el canal de noticias TN y contó que ella venía hablando por teléfono en la calle cuando vio al hombre que estaba en la moto y estacionado en la vereda de su edificio."Se bajó y vino hacia mí con el casco puesto. Atiné a darme vuelta y cubrir el teléfono con la espalda y le empecé a gritar. Fue ahí cuando sin ningún problema me manoseó. Estoy shockeada, si hubiera querido el celular me lo sacaba", indicó.La escritora relató que luego de ese episodio de violencia, el hombre se fue, mientras ella no dejó de gritar: "No sé si era un degenerado que quería robarme y como no pudo reaccionó así, pero no era un ladrón de la modalidad motochorro. Me temblaba todo el cuerpo", expresó.