Arbitros y programa

En la jornada de ayer se realizó el sorteo de árbitros para la novena fecha de la Superliga, que tendrá como plato fuerte los dos clásicos. En el primero, River visitará a Independiente con el arbitraje del rafaelino Silvio Trucco, mientras que en el otro, Darío Herrera será el encargado de impartir justicia entre Boca y Racing.17:00 (TNT Sports) Argentinos vs Colón (Nicolás Lamolina), 19:15 (Fox Sports Premium) Atlético Tucumán vs Arsenal (Germán Delfino), 21.30 (TNT Sports) Newell's vs Belgrano (Pedro Argañaraz).17:00 (Fox Sports Premium) Defensa y Justicia vs Lanús (Juan Pablo Pompei), 17:00 (TNT Sports) Banfield vs Temperley (Hernán Mastrángelo), 19:15 /TNT Sports) San Martín vs San Lorenzo (Fernando Rapallini), 21.30 (TNT Sports) Independiente vs River (Silvio Trucco).17:00 (Fox Sports Premium) Unión vs Chacarita (Mauro Vigliano), 17:00 (TNT Sports) Tigre vs Estudiantes (Andrés Merlos), 19:15 (Fox Sports Premium) Boca vs Racing (Darío Herrera), 21:30 (Fox Sports Premium) Talleres vs Rosario Central (Jorge Baliño).17:.00 (Fox Sports Premium) Gimnasia LP vs Patronato (Diego Abal), 19:15 (TNT Sports) Olimpo vs Godoy Cruz (Ariel Penel), 21:30 (Fox Sports Premium) Huracán vs Vélez (Mariano González).