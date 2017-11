Marcela Feudale se dirigió a Alfredo Leuco

"Esta carta fue creada para entregarla en forma privada al Sr Alfredo Leuco, pero no habiendo podido conseguir su mail personal decido publicarla. Es mi mayor anhelo que la reciba y la lea. Fue redactada luego de escuchar sus palabras en la entrega de premios MF2017. En la vida hay que saber elegir... si te dejan...

"Estimado Sr Leuco: Le escribo estas líneas desde el más absoluto respeto, pidiéndole de antemano perdón, si en ocasiones, la tristeza, la pasión o la indignación me traicionan o nublan mi entendimiento.

"Soy una mujer que hace 33 años ejerce la más hermosa profesión que alguna vez pude ELEGIR, y para ello me capacité: estudié locución, periodismo y cursé una Licenciatura en Historia, porque creía y creo fervientemente que quien se sienta frente a un micrófono debe estar entrenado para 'cuidar' el magnifico USO DE LA PALABRA, debiendo cuidar cada coma, cada palabra, cada signo de puntuación que se emite, para evitar la tergiversación o la mala interpretación de nuestros dichos. Debemos ser puristas del lenguaje.

"En estos años transitados laburé incansablemente en busca de mis sueños, y por lógica, de mi progreso profesional. Logré económicamente algunas cosas: un pequeño departamento que casi se lleva el agua en la ruptura del 1 a 1, un auto, algún que otro lindo viaje y cierto bienestar. Hoy vivo en la casa que con esfuerzo construyó otro laburante: mi viejo.

"Muchas veces, mis vacaciones, quedaron sofocadas por el deseo de progreso, por la falta de dinero o por conservar algún empleo por temor a perderlo. Usted bien sabe que los empleos en Argentina, mayormente siempre escasearon, e insertarse en nuestro medio no es cosa fácil.

Luego especificó: "pertenezco a una de las primeras promociones surgidas bajo la democracia. Voté a (Raúl) Alfonsín. No voté a (Carlos) Menem, creí en (Fernando) De la Rúa. Opté por Néstor Kirchner. No voté a Cristina (Kirchner) y tampoco voté al PRO.

"Siempre sentí que la Argentina democrática me acompañaba y que era lo mejor que podía pasarnos a pesar de todo. Aciertos y errores. Pero jamás participé de pasiones políticas en ningún momento. No he recibido favores de ningún gobierno de turno y jamás coquetee con el poder.

"¿CULPABLES DE QUE?"

Más tarde, además de quebrar una lanza a favor de Diego por su defensa, se adentró en el discurso del periodista y expresó "he tenido algunas oportunidades de decir lo que pienso, pero hoy se me impone como una necesidad lo que me ahoga, me sofoca. La angustia y el enojo que me corroe desde el sábado por la noche. Es obvio que en el aprecio que siento por los seres humanos, no coincido ni con el improperio soltado contra usted en el salón de los Martín Fierro, ni tampoco con los dichos soltados respecto a la actitud de Diego a quien conozco y respeto. Pero necesito que sepa, que la poca claridad de su discurso alentó a que muchos desconocedores de nuestro medio, aquellos que no saben ni como se articula, confundieran los tantos y creyeran que los LABURANTES somos culpables. ¿Culpables de que?

"Ud. sabe perfectamente que en los medios hay jerarquías y que no todos estamos habilitados a decir lo que pensamos a boca de jarro. Se impone que aclare que sus palabras iban dirigidas a algunos dueños nombrados y a algunos periodistas (que también debió haber nombrado) porque del modo expresado solo hemos quedado empantanados todos. Enlodados. Lo invito a revisar cuentas de Twitter para observar lo que en pocos minutos se logró.

"No quiero atribuirme la representación de todos, sólo quiero explicarle desde mi experiencia, cómo se siente.

"YO NO ELEGI"

"En 1992 mi profesión fue desregularizada, por lo que pasé a ser una Locutora independiente que supo que desde entonces nunca la iban a contratar en relación de dependencia, por lo que jamás recibiría indemnización alguna o ‘esas nimiedades’ si decidían reemplazarla por otro profesional. No me amilané. Me dijeron que de este modo iba a ganar mas que un empleado común y quiero que sepa que eso jamás sucedió y menos en estos tiempos, por lo que terminé teniendo siempre varios laburos. YO NO ELEGÍ. Enfrente al toro, tratando siempre de buscar y juntar para cuando ‘no hubiese’, cuestión y sueño en el que aun sigo involucrada. Porque yo… no robo, escasamente he tenido posibilidad de elegir como y para quien trabajar y siempre me corrieron de cerca, el temor a perder el laburo, la inestabilidad y algo de necesidad.

"Daniel Grinbank, Julio Moyano, Jotace Producciones, Daniel Hadad, Daniel Vila, Marcelo Tinelli, Guillermo Montes, Pierri, Constancio Vigil, y entre ellos Cristóbal López, son algunos de los empresarios de medios con los que trabajé. Y es cierto que en algunas ocasiones he partido en busca de otras oportunidades por no compartir modos o ideas o por mejores propuestas.

"Le cuento que cuando por cuestiones ideológicas, me fui de un medio por no pensar igual, fue mi más profundo error. Nadie -a pesar de que muchos me hablaron a la oreja y me aconsejaron que lo hiciera- me dio una mano. ME QUEDE SIN LABURO. SILENCIO DE RADIO. SILENCIO STAMPA. No crea Ud. que técnicos, operadores, cámaras, electricistas, productores, informativistas, locutores, periodistas 'no estrellas' podemos elegir con quien trabajar. En general, el laburo nos elige a nosotros. No, no elegimos, ni siquiera contamos cuando una empresa se vende. Lo único a lo que apostamos cuando eso sucede, es a no perder el laburo. Cosa que no siempre sucede. Podría darle nombres de muchos amigos y compañeros de laburo que fueron expulsados en las sucesivas ventas de medios, y jamás se pudieron volver a insertar.

"En estos largos años que llevo de profesión, no escraché a nadie, no participé de 'uno u otro bando' de lo que siento es la famosa grieta que todos mencionan y que no comparto. Y al igual que yo, muchos, muchos laburantes que hoy ven como se les escapa el laburo sin explicación alguna, y están al límite y envejecidos para encarar una vuelta más en los medios.

"Le pido, encarecidamente, que me de la alegría de sentirme considerada y cuidada por un medio al que amo y respeto, por un medio al que me enorgullece pertenecer. Nunca somos los laburantes los que nos enriquecemos. Ud lo sabe bien, porque convive con nosotros. Y, lamentablemente, en sus dichos del sábado, muchos interpretaron otra cosa y nos hacen responsables, sosteniendo barbaridades de todo tenor.

"No pertenezco al rubro de los que quieren que el Estado se haga cargo. Nunca, en mis 33 años de carrera, laburé para el Estado. Soy de los que se levantan a laburar, sin chistar, y feliz de hacer lo que me gusta. Y soy de los que hoy no sabe cómo todo esto continuara: laburo en Grupo Cielo desde hace 25 años, en Ideas del Sur desde hace 26 y en Rivadavia. Ud. bien sabe de las situaciones que hablo en las dos últimas. ¿Y sabe que? A pesar de lo nublado de la cuestión, sigo pensando que todo va a mejorar.

"Deme la paz de diferenciarnos de quienes en todos los tiempos han hecho negocio con nuestra profesión.

“Espero tenga la caballerosidad de impedir que se nos siga señalando con el dedo, cual si tuviésemos alguna responsabilidad o participación en los hechos que dañan o dañaron a nuestro país. Espero su respuesta. Saludo cordial de una laburante que escasamente pudo elegir. Marcela C. Feudale, Locutora Nacional 2738”.

"PD: haga un ejercicio y mire a su alrededor. Pregúntele a su operador, a su locutora de turno, al personal de planta transmisora, a los técnicos, seguridad, a portería, a los administrativos… a los verdaderos laburantes… cuantas veces pudieron elegir. ELEGIR… cual si en Argentina fuese fácil. Otro saludo cordial y reitero… espero su respuesta y su entendimiento. Gracias".