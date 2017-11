Temas de Los Hermanos Simón

Tu regreso - zamba Me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Dicen que la ingrata suerte mi prenda te ha sido esquiva y hoy está mi guitarra llorando sentida. Pero no importa esta noche la mensajera es mi zamba llegaré hasta tu rancho cantando vidalas. Pienso que estarás sufriendo y aliviar tus penas quiero aunque yo prenda ingrata no tuve consuelo. Qué extraño destino el nuestro que nos une y nos separa llorando está el pañuelo que agita la zamba. Chacarera de un triste Para qué quiero vivir con el corazón deshecho para qué quiero la vida después de lo que me has hecho. Yo te di mi corazón vos el tuyo voz me entregaste con engaño y así el mío prenda lo despedazaste. Ay por qué fuiste tan cruel si tu cariño esperaba por qué jugaste conmigo prenda si te idolatraba. Yo del mundo olvidé desengaños y amarguras pero lo que vos me hiciste prenda mi alma perdura. Seguí guitarra seguí seguí como yo llorando compañera hasta la muerte seguí mi alma consolando. No hay consuelo ya lo sé para qué voy a buscarlo tan deshecha tengo el alma que inútil será lograrlo. Cantando me pasaré muy triste esta chacarera pueda ser que vos te acuerdes en el momento que muera. Seguí guitarra seguí prenda por lo que me hiciste rasgueando toda la noche la chacarera del triste.