Cómo se constituyó el conjunto de Los Hermanos Simón*

Estaba formado por mi tío José -el mayor de todos los hermanos- era guitarrista y poeta, letrista digamos. Juan -otro de los hijos mayores- que era la primera guitarra. Miguel que tocaba el bandoneón y componía. Mi tía Juana que era la vocalista, la cantora como se dice. Mi papá, Ricardo, que era el menor de los hermanos tocaba el bombo. Después había siete hermanos que no eran parte de ese conjunto.

Cuándo llega el profesionalismo en el grupo

Me imagino que aprendiendo la guitarra de oído, y aprendiendo la guitarra con otros. Los hermanos mayores, mi tío Juan y mi tío Miguel empiezan a tocar, ellos empiezan una actividad musical en Santiago del Estero con otros músicos, integrados a otros músicos, hasta que los hermanos deciden crear cosas y formarse, y lanzarse. Imagino que a partir de las actividades que se desarrollaban a la altura de mi casa -cuando digo a la altura de mi casa es una zona cuyos terrenos en esa época no estaban parcelados- y en esa zona donde mi abuelo tenía el criadero de caballos se hacían las carreras cuadreras organizadas por él y otros, y al mismo tiempo había montado un escenario donde los hijos tocaban. Ya había un escenario propio y ya había una actividad dominical entonces toda la prueba y las actividades empezaron así. El desarrollo de la poesía en el caso de mi tío José son detalles que se me escapan pero es una persona que empezó muy joven con la creación de piezas, puesto que una de las más viejas y más aún que se repite como la “Chacarera del triste” y “Tu regreso” han sido compuestos en su juventud. En mi espectáculo incluyo la primera pieza que él ha compuesto y que lleva el título del primer disco álbum que se llama “De nuevo canta el coyuyo”. Esas son obras tempranas, o sea que ya había en ellos una vocación.

Ellos firman entre todos como Hermanos Simón los temas propios

Cuando vemos en los discos, las piezas llevan la autoría de todos, en realidad ellos empezaron compartieron la autoría y con el tiempo -ya que es muy difícil componer a cinco- las obras fueron compuestas sobre todo por mis tíos Miguel y José, música y letra. Mi padre hace parte de tres piezas tempranas.

Y en canto solamente la voz de Juanita

Solamente la voz de Juanita siempre, y ellos colaboraban haciendo coros.

El lugar que considero que ocupan Los Hermanos Simón en la música popular argentina

Ellos hacen parte del florecimiento del folklore argentino, folklore norteño en este caso, en los cuales muchos colegas, grupos y solistas hacen parte de esa fila de compositores e intérpretes o letristas e intérpretes, grupos de hermanos donde la música se hace en familia. La trayectoria cortada de ellos se debe al hecho del fallecimiento de mi tío José en el año sesenta y nueve, y luego en el setenta y ocho mi tío Juan, aunque ya mi papá y mi tía con Juan se bajan del proyecto tres años más tarde. Creo que el alma mater del conjunto ya no estaba. Sin embargo, y por suerte, la característica solista de mi tío Miguel hace que él continúe su carrera por veinte años más casi, entonces eso hace que la muerte temprana de sus miembros debilite el incentivo a que sus propios hermanos prosigan con ese proyecto. Al fallecer mi tío José con cincuenta y cuatro años, toma su lugar su único hijo varón José Simón también, durante dos años, pero después pierde fuerza el conjunto. Por eso creo indispensable para mi modo de pensar que muchas obras de gran calidad no han trascendido, y solamente han quedado aquellas más cercanas al oído de la gente, y las menos conocidas son las que deberían destacarse porque a mi modo de ver son más importantes que las otras. Faltaron ellos para grabarlas, para tocarlas más veces, para hacerlas sonar más. Creo que hay cosas inherentes a la nostalgia que nos frena. Del conjunto, mi papá es el último en fallecer hace diez años. Y de todos los hermanos, la última en fallecer fue hace tres años.

Recuperar la historia y reconocer a Los Hermanos Simón en un espectáculo integral

Hay una razón principal que es mi regreso a la Argentina. Al vivir diecisiete años fuera del país, me he dedicado al tango porque es más reconocido en el mundo, y a través de este género que me fascina, he podido trabajar y al mismo tiempo filtrar obras argentinas que se han ido conociendo. Al decidir volver inmediatamente por vocación, por genética, por lo que sea, nace en mí el deseo de volcarme al folklore porque no lo había podido hacer durante mucho tiempo. Lo hacía cuando venía aquí pero en el exterior no mucho. Entonces va por sí solo el hecho de que quiero dedicarme a difundir el folklore de mi familia y mis propias composiciones. Dado que aterrizo, dado que llego al país, voy a empezar a decir quién soy, a través de la trayectoria de mi familia, dar a conocer la mía, mostrar lo que sé hacer como pianista, compositor y arreglador, a través de las cosas de los Simón, y dedicarle a algo que es recuperar un patrimonio muy importante para los santiagueños que ha sido este conjunto, la música que ha dejado, la memoria que es importante en el argentino. Es esto un baluarte que tienen para que las nuevas generaciones recuerden y además en la línea familiar, para que los nietos, bisnietos, que existen hoy puedan saber cómo han sido sus orígenes y despertar vocaciones dentro de la misma familia. Hacer que algunos miembros, los más jóvenes, que son hijos de mis primos y quizás mis propios hijos que por ahí puedan tener vocación, tengan un lugar, se reconozcan. Lo importante, cuando uno tiene una riqueza de ese tipo, hay que multiplicarla. Entonces mi visión es triple, darme a conocer como compositor, insertarme en la sociedad artística, reivindicar y sacar de este tesoro obras que todavía no se conocen, hacer nuevos arreglos y hacer que de alguna manera los miembros de la familia Simón se reconozcan en ellos y otros puedan integrarlos.

*El texto pertenece a la entrevista realizada por Raúl Vigini a Víctor Simón