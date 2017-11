El Concejo tratará este jueves la ordenanza para geriátricos

El Concejo Municipal aprobará el próximo jueves el proyecto de ordenanza que se había presentado nuevamente para actualizar la normativa que regula a los geriátricos en nuestra ciudad. Recordemos que la sesión se llevará a cabo en la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 376, "Joaquín Dopazo", cumpliéndose así las tres salidas al año del Cuerpo Legislativo.Si bien el tema estaba en agenda desde 2012, hasta ahora no se pudo avanzar con una normativa local, por no poder acordar con la Provincia sobre quiénes serían los encargados de realizar los controles. Ahora, justamente, ese es uno de los puntos que se agrega al proyecto anterior.El bloque de concejales del PJ volvió a presentar el proyecto que perdió estado parlamentario, luego de haber transcurrido un año sin que llegara al recinto. Pero no estuvo -como otros- durmiendo el sueño de los justos en un cajón, sino que durante ese tiempo, se llevaron a cabo diferentes reuniones tanto con funcionarios locales como con provinciales, para poder avanzar en una ordenanza que permita su cumplimiento.El texto del proyecto es sumamente extenso: marca cuatro categorías de geriátricos (de asistencia continua, residenciales, Geriátricos para Adultos Mayores con riesgo psicosocial y centros de día), detallan una serie de derechos que deben ser respetados, las características edilicias y del personal que tienen que cumplirse, etc.Hasta ahora, el mayor impedimento se daba a partir de la necesidad de coordinar con la Provincia. Es que la habilitación que otorga la Municipalidad solo está relacionado con lo edilicio. Pero, para que puedan actuar como geriátricos, deben estar registrados ante la Provincia, en estricto cumplimiento de la ley provincial Nº 9847. Hasta 2014, solamente había 12 que cumplían con los requisitos. Pero, claro está, hay muchos más en funcionamiento.En diciembre del año pasado, una delegación rafaelina viajó a Santa Fe para charlar con autoridades del Ministerio de Salud, quienes le dejaron en claro que no tienen recursos suficientes (humanos y materiales) para realizar los controles. El Municipio propuso que se reestructure el Nodo, para crear un equipo itinerante que permita controlar algunos casos. No hubo respuesta.Los concejales del peronismo, además de presentar el proyecto de ordenanza, también enviaron hace más de un mes una nota al ministro de Salud, Miguel Angel Rodríguez, solicitando una audiencia "a la mayor brevedad posible" para "planificar acciones conjuntas y coordinadas entre el Estado Provincial y Municipal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores". La misma nunca se concretó y se decidió avanzar igualmente.CONCEJO ABIERTO TAMBIENOtro de los temas importantes que se debatirá es el proyecto que también presentara el bloque del oficialismo (Silvio Bonafede, Evangelina Garrappa, Jorge Muriel y Marcelo Lombardo), que propone crear el Programa “Concejo Abierto” que tiene como objetivo la transparencia en el uso de los recursos públicos del Legislativo local y generar herramientas digitales para que la ciudadanía se informe y exprese sobre las normativas en discusión.El proyecto presentado, que se propone implementar gradualmente desde el 2018, consistirá en renovar la página web del Concejo, para que desde esta plataforma se pueda acceder a la información de dicho órgano de manera pública, abierta y sencilla. También se incluirían mecanismos digitales de participación de la ciudadanía en general, como son la solicitud de Información Pública, pedido de audiencias, el ingreso de notas con pedidos, etc.“Queremos que los discursos, que escuchamos seguido en las sesiones, pidiendo más transparencia de la clase política, los empecemos a llevar a la práctica en la actividad que hacemos en el Concejo”, comentaron sobre las motivaciones de esta iniciativa.“Que cada ciudadano pueda desde su casa acceder a la información sobre las dietas y trayectorias de concejales y personal de cada bloque legislativo, sobre las compras y contrataciones o seguir los expedientes, eso es transparencia en las actividades del Concejo Municipal”, completaron.OTROS TEMASPor otra parte, los concejales pedirán un programa integral de reforma de la Plaza, la cantidad de controles que se realizan en M. Obligado - Las Rosas - Los Jazmines (vecinos denuncian altas velocidades de motociclistas), se ponderará la campaña de alumnas de la Escuela Misericordia para retomar el debate de un Centro de Radioterapia en la ciudad, y destacarán a la dupla de modistos Rubén Perlotti y Daniel Giannini, así como también Alejandra Narváez Yuste directora de la Escuela Stylo Mannequin en el 25 aniversario.