Diego Alvarez: "con diálogo podés hacer muchas cosas, aún en minoría"

Cuando Diego Alvarez apareció por primera vez en el Concejo Municipal, aquel 10 de diciembre de 2013, sorprendió a todos. El mismo no salía de su sorpresa: apenas unas horas antes le había comunicado el Intendente que dejaría su lugar en el Ejecutivo y que a partir de esa misma tarde juraría como Secretario. Ahora, el próximo 10 de diciembre vence su mandato."Estos años en el Concejo me han dejado mucho", comentó en diálogo con LA OPINION. "Aprendí a ver y entender la política desde otro lado, que no todo es hablar, sino que cuando uno escribe algo hay que cumplirlo. Qué se charla, se consensúa, se dialoga continuamente. Sino, no podés hacer absolutamente nada", describió."Cuando ingresé, el Presidente del Concejo Municipal era Daniel Ricotti. Y teníamos un panorama mucho más complicado que antes: la imagen del Cuerpo Legislativo se había caído muchísimo. Ya con Silvio (Bonafede) en la Presidencia, seguí en la Secretaría y fuimos levantando la imagen del Concejo", comentó.Con el paso del tiempo, "se notó la importancia de cuando los votos opositores son más que los del oficialismo. Es mucho más difícil. Y no podés asumir que algún proyecto va a salir sí o sí, sino que tenés que charlar permanentemente, porque sino es imposible llevar adelante cualquier cosa: desde un aumento de la tasa hasta una minuta de comunicación. Ahí aprendés a que en política tenés que charlar mucho, escuchar a todos. Creo que lo más rico que me llevo es eso: con diálogo y buena predisposición podés hacer muchas cosas, por más que estés en minoría dentro de un Cuerpo Legislativo".¿Qué es ser Secretario del Concejo? "Sos el que certifica todos los actos administrativos del Concejo: tiene que revisar todo lo que se vaya a votar para darle la tranquilidad al Presidente que todo está en orden. Hay que manejar el personal y las cuentas del Concejo. Si bien no tiene mucho personal, maneja 21 millones de pesos al año", responde.Alvarez es empleado municipal de la Secretaría de Desarrollo Social. Trabajó en Asistencia Primaria y en Emergencia Social. Hasta el mismo 10 de diciembre de 2013. "A las 13:15 me enteré que a las 20 tenía que asumir", comentó. "Cuando hablé con Luis (Castellano) y Daniel (Ricotti), ellos reconocieron la militancia política que había tenido dentro del proyecto y la cuestión territorial que tenía. Pensaban que podía enriquecer con esto al Concejo. Es más: muchas veces, los concejales me consultaban con respecto a la cuestión social, que es en donde vengo trabajando en el Municipio desde que ingresé, que más tiempo de trabajo me demandó y lo que más me gustó"."Ser Secretario del Concejo me gustó: tuvo muchas cosas lindas. Y muchos sabores amargos. Hubo episodios dentro del Concejo que fueron lamentables", recuerda. Uno de ellos fue la pelea de Luis María Telesco con Daniel Ricotti ("más allá de las cuestiones personales, fue un golpe muy duro a la imagen del Concejo, que hoy hemos logrado revertir"), dijo. El otro, sin lugar a dudas, fue el fallecimiento de Silvana "Chany" Fontanetto ("a nosotros nos pegó mucho. No tenerla desde aquel 2 de noviembre, nos dolió", recordó). Entre los que más satisfacciones le trajo, fue el hecho de que la oposición lo mencione para que siga en el cargo, en 2015. "Fue muy grato, porque uno se da cuenta que el trabajo se estaba haciendo bien", dijo."De tener que irme el 10 de diciembre, me voy satisfecho", evaluó. "Soy un convencido de que con Silvio hemos hecho una muy buena dupla y que creo que nos podemos ir con una de las mejores gestiones tanto desde lo administrativo como desde lo económico", agregó. "Logramos que la gente participe más de las sesiones. El hecho de sesionar afuera también ha hecho que lo vea más cercano al Concejo y que sepa que se trabaja para la ciudad y que cualquiera puede acercarse", agregó.AGRADECIMIENTOS Y EL FUTURO"Con Florencia no nos conocíamos: lo hicimos el día de la asunción", dice Alvarez con una sonrisa. Florencia es Alvarez también y es la Prosecretaria del Concejo. "La verdad es que nos hemos complementado muy bien: es muy inteligente, muy capaz, muy política (más allá de que que no sea de mi partido). Fue un gran apoyo para la Secretaría: me dio una mano muy importante. A veces uno trabaja desde las bambalinas y es duro. Ella fue un bastión muy importante", dijo."Tengo que agradecerle muchísimo a los empleados porque me han dado una mano impresionante. Sin distinción de ninguno", agradeció.¿Seguirá? "Si la intención del Concejo y del proyecto es que sigamos, lo haremos. Sino, cumpliré las funciones que me indique el Intendente, porque pertenezco a un proyecto político al cual le estoy muy agradecido. Pero las urnas han hablado en octubre. Hay que escucharlas, entenderlas. Uno ve en los medios que la oposición está interesada en la Presidencia. Será cuestión de ver qué sucede. Hay que seguir charlando", dice y agrega: "sí me llamó la atención que a días de las elecciones, empezaron a hablar de las autoridades. Un partido que habla de diálogo y consenso, busca automáticamente la monopolización del poder... son las formas de cada uno. No las comparto, pero no las critico", completó.