Impuesto al cheque: "es el 6% de la recaudación tributaria"

En la tarde de ayer tuvo lugar la charla sobre "El proyecto de revalúo impositivo y contable de bienes. Opción. Impuesto especial. Ajuste por inflación impositivo. Modificaciones a la ley del impuesto a las ganancias. La futura reforma tributaria", a cargo de Víctor Aramburu y Héctor Astrada (socios de Impuestos de Deloitte Córdoba y Rosario, respectivamente) y Lisandro Bert (gerente de Auditoría de Deloitte Rosario), ante más de 100 profesionales en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, organizada por la Comisión de Política Tributaria.

"En la charla tratamos el revalúo impositivo y el proyecto de reforma tributaria que en teoría debería hoy (por ayer) entrar en el Congreso, poniendo en la reformulación de lo que la gente común denominó la renta financiera, que son la venta de acciones, los intereses a los plazos fijos, pero va más allá de una reforma profunda la ley de ganancias, que va a exigir bastante debate legislativo", señaló Aramburu ante la consulta de un cronista de LA OPINION, previo a la exposición.

- ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de reforma tributaria?

- Es poco lo que se puede reformular para bajar la presión tributaria porque hoy los ingresos no alcanzan. Yo coincido en que es una reforma técnicamente muy bien armada, pero si no se baja el gasto no se pueden bajar los impuestos y si no se bajan los impuestos las empresas no son competitivas. Hay una reformulación que estamos en un camino pero le falta mucho, esto va a ser muy gradual, cualquier reforma seria y estructural de impuestos va a llevar fácil 4 o 5 años.

- En el debate de estos días salieron los temas de eliminar el impuesto al cheque y algunas alícuotas de ingresos brutos en las provincias.

- Más que eliminar las alícuotas hay que empezar a bajarlas. El impuesto al cheque es distorsivo, no lo van a eliminar, lo van a tomar como pago del impuesto a las ganancias; el impuesto al cheque representa el 6% de la recaudación tributaria, no es fácil eliminarlo, pero si no tenemos de dónde sacar la plata de algún otro lado va a salir. La clase media y la media alta van a pagar bastante caro esta reforma.

- Si se compara con otros países, ¿Argentina es uno de los que tiene más carga impositiva?

- Hay países del mundo desarrollado que tienen presión tributaria mucho más grande que la Argentina; el problema es que acá no recibimos nada a cambio de la presión tributaria, ese es el tema. Esto lleva un tiempo, hay que plantearse un país de a poco, no le voy a echar la culpa al último Gobierno. Venimos de una decadencia de hace muchísimos años, donde no se preparó el país como Chile, más allá de la ideología, y lo hizo para un mundo distinto. Nosotros gastamos más de lo que teníamos y cuando entró más seguimos gastando más; entonces cuando bajó el chorro nos quedamos sin agua, esa es la verdad. Los gobernadores y el Estado nacional van a tener que ceder, pero nadie quiere dejar su quinta, ese es el gran problema.

- ¿Cómo buscar el bien común de todos?

- En teoría deberíamos apuntar a eso: al bien común de todos y no a las próximas elecciones...



REUNION DE

LA COMISION

Sobre finales del mes de octubre, la Comisión de Política Tributaria del CCIRR sostuvo un nuevo encuentro de trabajo en la sede de la institución. Como ocurre habitualmente, se abordan los temas que forman parte de la agenda impositiva en los tres niveles de Estado.

Respecto a la órbita nacional, se repasaron algunos aspectos vinculados con la posible “reforma fiscal” y sobre qué impuestos, la misma estaría contemplando modificar: impuesto a los débitos y créditos y su pago a cuenta para el impuesto a las ganancias (en el caso de empresas que aún no están contempladas dentro de los beneficios vigentes); impuesto a las ganancias “diferencial” para aquellas empresas que reinviertan ganancias; e impuesto sobre los ingresos brutos. Si bien no hay mayores certezas al respecto, se compartió la información que circula en las cámaras empresarias de las entidades federativas donde el CCIRR se encuentra representado. Por otra parte se compartieron novedades y se abordaron detalles del proyecto de ley de “Revalúo impositivo y contable”, el cual tendría muchas chances de materializarse, toda vez que está contemplado dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2018.

Finalmente se abordó el proyecto de ordenanza tributaria 2018, que el Ejecutivo local elevara al Concejo Municipal para su debate y consideración. Allí se analizaron algunas modificaciones que propone el proyecto de ordenanza en el DReI, el derecho de publicidad y propaganda, y la tasa de agroalimentos, entre otros temas. Por otra parte, también las cámaras y comisiones del CCIRR analizarán las reglamentaciones propuestas y llegado el caso, harán las sugerencias y recomendaciones correspondientes, conjuntamente con lo analizado por esta Comisión específica.

Participan de la Comisión, representantes de empresas, de estudios contables, y de AGCECOS (Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino).