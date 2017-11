Suecia eliminó a Italia

Italia no jugará la Copa del Mundo por tercera vez en su historia y por primera luego de 60 años. En San Siro, Milán, igualó ayer 0 a 0 ante Suecia, no pudo revertir el 1 a 0 de la ida, en Solna, y será el gran ausente en Rusia 2018. La Azzurra fue campeón del mundo en cuatro oportunidades (Italia 34, Francia 38, España 82 y Alemania 2006), finalista en México 70 y Estados Unidos 94 (ambas derrotas ante Brasil) y participaba de manera ininterrumpida de los mundiales desde Chile 62. Sobre el final del partido, Italia bombardeó el área rival, pero nunca estuvo cerca de conseguir igualar la serie para estirar la definición en el alargue o los penales. Aunque varias pelotas pasaron cerca del arco de Olsen y mantuvieron la tensión en el estadio hasta el último suspiro, el árbitro español pitó el final tras haber adicionado cinco minutos y desató el festejo interminable de los suecos. En Italia, solo llanto y preocupación: deberán esperar hasta Qatar 2022 para volver a ver a la Azzurra en un Mundial. Sólo los mayores de 60 años vieron un Mundial sin la presencia de Italia. Justamente en la Copa celebrada en Suecia 1958, los italianos no llegaron porque Irlanda del Norte los desalojó en las eliminatorias. Esa había sido la única vez que Italia no se había clasificado, ya que la otra vez que no jugó un Mundial fue en Uruguay 1930 al rechazar la invitación.Italia se quedó afuera del Mundial de Rusia 2018. Es un golpe tremendo para los tifosi. Pero no sólo para ellos: en todo el mundo hay muestras de dolor por ese 0 a 0 que metió a Suecia y dejó con las manos vacías a la Azzurra. Y el gran responsable de generar tanta empatía se llama Gianluigi Buffon. Con 39 años (cumplirá 40 el 28 de enero), el arquero quería seguir haciendo historia. Tenía por delante la posibilidad de disputar su sexto Mundial, alcanzando un récord. Tenía la ilusión de repetir ese título que consiguió en Alemania 2006. Y tenía, también, la chance de seguir sumándole capítulos de gloria a una carrera única. Pero lo único que se confirmó tras el encuentro disputado en Milán fue que Buffón no volverá a jugar nunca más para Italia. Y el propio arquero de la Juventus lo aceptó. "Lo siento, hemos fallado... A nivel social es algo importante... El tiempo pasa y es justo que sea así. Siento que mi último partido oficial sea esta eliminación", dijo, con lágrimas en los ojos, al borde del campo de juego. Y no pudo seguir hablando. Se tapó la cara y se fue.Ya casi no falta nada para el Mundial Rusia 2018. El 1° de diciembre ya se realizará el sorteo de los ocho grupos. Y apenas falta conocer a un puñado de clasificados. Con la definición de los repechajes, ya se conocerán a los 32 seleccionados que jugarán la Copa del Mundo, entre los que se destaca el conjunto argentino como cabeza de serie. Los clasificados hasta el momento son los siguientes: Rusia (País anfitrión); Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia (Conmebol); México, Costa Rica y Panamá (Concacaf); Alemania, Inglaterra, Bélgica, España, Polonia, Islandia, Serbia, Portugal, Francia, Suiza, Croacia y Suecia (Europa); Irán, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudita (Asia); Nigeria, Egipto, Senegal, Marruecos y Túnez (Africa).Restan 3 repechajes mundialistas que determinarán los últimos 3 clasificados a Rusia 2018. Este martes, desde las 16:45 horario argentino, jugarán el partido de vuelta República de Irlanda (0) vs. Dinamarca (0). Mientras que mañana se jugarán los últimos dos. A las 6 hora argentina se enfrentarán Australia (0) vs. Honduras (0) y desde las 23:15 hora de nuestro país, se medirán en Lima, Perú (0) vs. Nueva Zelanda (0).