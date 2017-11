PDP: "dame la derecha"

El Partido Demócrata Progresista emitió un comunicado el cual se transcribe a continuación: "el tránsito vehicular de Rafaela, arroja más víctimas que cualquier enfermedad."Del mismo modo que la medicina trata de PREVENIR dolencias, el Estado Municipal es el responsable del tránsito epidemiológico de Rafaela.Las medidas en la materia, no lograron reducir las estadísticas de accidentes en las calles.La eficiencia en la política de circulación y movilidad urbana en Rafaela, puede ser medida en víctimas de siniestros, desgraciadamente.El uso de motos para el traslado de vecinos jóvenes y adultos, se incrementa por no existir una alternativa económicamente viable y eficaz, para sustituir al birrodado.Más motos y menos cascos.Más autos y menos lugares para circular.Más de cien mil rafaelinos e ineficiente transporte público.Más distancias a recorrer para trabajar y estudiar, con pocas alternativas de traslado.Más inseguridad en el tránsito y erróneas políticas públicas para atender la situación.El combo de problemas en el tránsito continúa, con carencias de semaforización en lugares conflictivos, de alta siniestralidad. Escasa delimitación de sendas peatonales. Ausencia de señalización de sentido de circulación y nombre de calles. Y podríamos seguir; con un servicio a cargo de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria que actúa en “operativos”, pero que no se inmuta frente a la transgresión de las normas, en el resto del tiempo.El rigor en la aplicación y respeto por las leyes de tránsito, solo parece reflejarse en el monto de las multas; pero esta medida no arroja buenos resultados.El Estado Municipal ha sido siempre muy “cuidadoso” en no molestar a los rafaelinos por su comportamiento desaprensivo en la vía pública. El balance de tal posición es una ciudad que colapsa en horas pico y completa año tras año, listados de dolor y ausencias por aquellos que en algunos casos no están dispuestos a comportarse de la manera que el Municipio debe exigir".