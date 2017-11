Cierre de actividades de CeMaJuS

El Centro de Maestros Jubilados de Sunchales cerró recientemente su programa de actividades anuales, con una cena de camaradería.A la vez, desde la institución se difundió un resumen de todo el accionar desarrollado a lo largo de 2017, detalle que se ofrece a continuación:: Comienzan reuniones mensuales en la Escuela N° 379, sede del CeMaJuS.: Donación rotativa de textos con motivo del Día del Libro a una Biblioteca escolar.Donación anual a la Casa del Niño “Rincón de Sol” por el Día del Niño; igual suma para la compra de pañales que se donan a la Cooperadora del Hospital "Dr. Almícar Gorosito".: a) Donación al Hospital de frazadas, sábanas, ropa usada, tejidos para bebés, mantitas, bufandas, etc. en colaboración con las Damas del C. Unión. b) Acto público en homenaje a Sarmiento (en colaboración con la Municipalidad).a) Proyecto histórico cultural: se presentó ante la Municipalidad local, con motivo del Cincuentenario de la declaración de ciudad (1967), un proyecto para la puesta en valor de los restos del Fuerte de Los Sunchales. Se reacondiciona el lugar, es ampliada su superficie, se instala cartelería vial y será levantado un mangrullo. b) Madrinazgo: La Municipalidad declara el Madrinazgo del CeMaJuS como custodios del lugar, sin erogación alguna. c) Patrimonio histórico: El Concejo Municipal presenta el proyecto para declarar el lugar Patrimonio histórico de la Ciudad. d) Jardín Materno infantil Municipal “Berta G. de Giacosa”: asistencia al acto de inauguración y donación de libros a la Biblioteca Infantil.: a) Agasajo a las porteras de la escuela sede, por las atenciones recibidas. b) Donación de cajas de leche en polvo a la familia que sufriera el incendio de su vivienda. c) Nombres de docentes para las calles: Según la convocatoria del Concejo Municipal para proponer nombres a calles de la ciudad, el CeMaJuS presentó las fundamentaciones sobre: Margarita Oliva de Frassoni, Edith Tourn de D’ Angelis y Leda Actis de Torassa. d) Cena de camaradería con las socias del CeMaJuS como cierre del año.: a) Tarjetas de Pésame para docentes o familiares fallecidos. b) Obsequio de plantas a los docentes que se jubilan.