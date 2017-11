Hockey: Bella Italia en semis de la FOH

El domingo se disputaron los cuartos de final de los play off en las categorías Primera e Intermedia de la Copa de Oro, del torneo de damas de la Federación del Oeste de Hockey. La actividad tuvo lugar en el sintético de Alma Juniors de Esperanza.

En la modalidad de partido y revancha en el mismo día en caso de no haber tres goles de diferencia en la mañana, Bella Italia consiguió imponerse a Ben Hur. En cambio Atlético San Jorge pudo definir en un solo juego su clasificación ante Atlético Pilar.

Estos fueron los resultados:

En Intermedia: Juventud de Humboldt 1 (Yamila Figueroa) – Atlético San Jorge 1 (Alma Cabral); Juventud de Humboldt 3 (Corina Mattio, Fiama Lottersberger y Cristina Dutruel) – Atlético San Jorge 1 (Alma Cabral). Clasificado: Juventud de Humboldt.

9 de Julio de Rafaela 9 (Araceli Gorosito -2-, Aldana Guzmán -2-, Elisa Esser, Danisa Dechiara, Agostina Sosa y Agostina Astesano) – Atlético Pilar 1 (Julieta Rossi). Clasificado: 9 de Julio de Rafaela.



PRIMERA

Deportivo Bella Italia 1 (Loreley Yori) – Ben Hur 1 (Mariana Cejas), Deportivo Bella Italia 2 (Loreley Yori -2-) – Ben Hur 1 (Natalia Sánchez). Clasificado: Deportivo Bella Italia.

Atlético San Jorge 4 (Angela Coria -3- y Giovana Melano) – Atlético Pilar 0. Clasificado: Atlético San Jorge.



COMO SIGUE

Los play offs de Intermedia de Copa de Oro tendrán estas semifinales: 9 de Julio de Rafaela vs. 9 de Julio de Morteros y Sportivo Norte de Rafaela vs. Juventud de Humboldt.

Las semifinales en Primera división serán las siguientes: 9 de Julio de Rafaela vs. Deportivo Bella Italia y Atlético San Jorge vs. Juventud de Humboldt. Estos encuentros se disputarán el domingo 19 de noviembre.



EN CABALLEROS

9 de Julio se impuso este domingo por 3 a 0 en los cuartos de final de la Copa de Plata del torneo de caballeros de la Federación del Oeste de Hockey. En la ciudad de Oncativo (Córdoba), superó al local Unión con goles de Nicolás Navarro, Agustín Nava y Juan Gilli.

De esta modo, en las semifinales el equipo rojiblanco enfrentará el lunes venidero a Jockey de Villa María.