Sofía Vivas ganó en Reconquista

Se desarrolló este fin de semana en las instalaciones del Club Adelante de Reconquista el Masters de la Liga de Tenis del Litoral, en el cual jugaron los ocho mejores tenistas ranqueados de la temporada en las categorías Sub 10, 12, 14 y 16, varones y damas. La rafaelina Sofía Vivas fue campeona en 16 años ganando los cuatro partidos disputados.

La tenista entrenada por Sergio Ledesma derrotó en el primer partido a Emilia Mondino por 6-1 y 6-1, a Lucía Milano por 6-0 y 6-0, a Azul Manatini por 6-2 y 6-1, y finalmente a Serena Driussi por 6-2 y 6-3.

De tal modo, la ascendente jugadora de nuestra ciudad va cerrando su primer año en la citada categoría con resultados alentadores, pensando en potenciar su carrera para 2018.



RIBERO EN EGIPTO

Franco Ribero estuvo cerca de ingresar al cuadro principal del Future F34 en Egipto. En la qualy del torneo profesional el rafaelino ganó dos partidos, ante Erroll Lauwrence (EE.UU) por 6-3 y 6-2, mientras que luego se impuso a Shramay Dhawan (India) por 6-1 y 6-2.

Lamentablemente, en el partido por el boleto al main draw no pudo con el italiano Marco Miceli (primer preclasificado), que se impuso por 7-5 y 7-5. No obstante, en este fin de semana el tenista entrenado por Javier Vittar pudo tener un buen ritmo de tenis en este nivel y puede permitirle tener opciones de finalizar de buena manera el año tenístico.