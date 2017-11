El feriado de mañana afecta a servicios públicos

El miércoles 15 de noviembre, por disposición del gobierno provincial, es feriado administrativo en toda la provincia, en conmemoración del aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe.

Fue establecido en la Ley Provincial Nº 13.155. Si bien es optativo para el comercio, la industria y los bancos, no lo es para todas las dependencias gubernamentales. Es por ello que no habrá atención en las oficinas públicas, como así tampoco en las escuelas.

Por este motivo, la Municipalidad de Rafaela informa:

* No se brindará atención al público en ninguna de las dependencias municipales.

* El Quirófano Móvil Municipal, el Omnibus Sanitario y el Punto Verde Móvil no prestarán el servicio en la vía pública. En todos los casos, retoman la atención el día jueves 16, en sus horarios habituales.

* La recolección de residuos domiciliaria se interrumpe de la siguiente manera: martes 14 de noviembre por la noche no sacamos ninguna bolsa, ya que no habrá servicio. En tanto, miércoles por la noche se retoma el cronograma normal, y debemos sacar sólo residuos biodegradables.

* El complejo ambiental permanecerá cerrado el miércoles, en tanto que la Estación de Residuos Clasificados funcionará con normalidad, en el horario de 7 a 19.

* Los servicios de Transporte público de pasajeros, Boleto Educativo y Tarjeta Electrónica de Pasajeros (TEP) funcionan con normalidad. Sobre este último, vale aclarar que, de los locales municipales de venta y recarga de la TEP, abre únicamente el de la Terminal de Omnibus.

* Del mismo modo, la Zona de Estacionamiento Controlado se cobra normalmente.