Repudio del Concejo al ataque a la casa de Castellano

El Concejo Municipal emitió ayer un comunicado el cual se transcribe textualmente: "no es la primera vez que las instituciones estatales sufren agresiones. El mes pasado, nuestro Concejo Municipal se ha visto dañado edilicia y moralmente en reiteradas ocasiones. El fin de semana volvieron a hacerse presentes aquellas acciones provocadoras que parecen priorizar la burla a la vida democrática, que la construcción colectiva de políticas transformadoras que permitan elevar la calidad de vida de nuestros vecinos"."Este Cuerpo Legislativo expresa un enérgico repudio a los actos vandálicos e intimidatorios que sufriera el Intendente de la ciudad, Arq. Luis Castellano, y su familia, el pasado sábado, en su vivienda", afirman y agregan que "como fieles defensores de la democracia asentamos una vez más nuestro rechazo a todo acto de violencia e intolerancia que atente contra cualquier ciudadano. Somos respetuosos de los poderes y de las instituciones y desde esta convicción, entendemos de suma importancia abordar los canales comunitarios, cívicos y estatales abiertos para construir conjuntamente políticas sociales. El diálogo plural siempre será el camino al que apostaremos, dejando a un costado y rechazando actitudes intimidatorias y autoritarias que sin duda no nos hacen avanzar y sólo perpetúan las situaciones de quienes están atravesando momentos desfavorables"."Insistimos en la palabra como herramienta fundamental de encuentro entre todos los ciudadanos para con sus representantes y alertamos fuertemente sobre el peligro de prevalecer la violencia por sobre la misma", concluyen.AGUILERA ACLARAAyer por la mañana antes de esta participación que tuvo Mauricio Aguilera en el edificio municipal reclamando entrevistas con el Intendente y con concejales, que finalmente no concretó, estuvo en este Diario aclarando respecto a la aparición de su nombre en la crónica publicada el domingo sobre la noticias del ataque con pintura a la vivienda del Intendente.Aquella mención no lo involucraba en el hecho referido, sino aludía a anteriores participaciones en escraches en dependencias municipales.