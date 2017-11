Pachelo se declaró inocente

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Nicolás Pachelo se declaró ayer inocente al ser indagado por primera vez como sospechoso del crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido hace 15 años en el country Carmel de Pilar, y quien por entonces era vecino de la víctima aseguró que la imputación en su contra "es mentira".Pachelo declaró durante una hora y media ante los fiscales María Inés Domínguez y Andrés Quintana, en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Pilar.Ambos fiscales lo imputaron por "robo agravado y homicidio criminis causa", delitos que prevén la pena de prisión perpetua.Sobre el contenido de la declaración de Pachelo, su abogado defensor, Roberto Ribas, expresó: "Dijo lo que viene diciendo hace 15 años, que es inocente y no tiene nada que ver con esta causa".Pachelo afirmó que la imputación que tiene en su contra "es mentira".A pedido de la defensa de Pachelo, también participó de la indagatoria el juez de Garantía 1 de San Isidro, Ricardo Costa, quien no formuló ninguna pregunta y actuó prácticamente como un veedor.El imputado realizó un pormenorizado relato de todo lo que recordaba haber hecho aquel 27 de octubre de 2002, sin recordar con precisión los horarios.Se trató de la misma declaración que hizo Pachelo cuando lo hizo como testigo.Dijo que ese día, al mediodía, se fue de su casa de Carmel con el mayor de sus tres hijos rumbo a la localidad bonaerense de Longchamps, donde jugó con unos amigos un partido de fútbol con su equipo "Cuba All Boys".Mencionó que cuando regresó a la tarde al country se duchó, miró unos minutos un partido de fútbol por televisión y luego se fue rumbo a la Capital Federal para encontrarse primero con su madre en un shopping y después pasó a buscar a su por entonces esposa, Inés Dávalos Cornejo, que había asistido a un concierto del cantante Diego Torres.A continuación, Pachelo contestó una serie de preguntas que le hicieron Domínguez y Quintana, y luego se retiró.El pasado 13 de octubre, la ex esposa de Pachelo, Inés Dávalos, había sido indagada por los fiscales como sospechosa por el crimen de María Marta García Belsunce y también se declaró inocente.Los fiscales sospechan que el entonces matrimonio estaba adentro del country Carmel al momento del crimen.Pachelo y su ex mujer vivían en el country en el momento en el que ocurrió el homicidio y eran vecinos de la víctima.La familia de María Marta siempre apuntó contra Pachelo acusándolo de un intento de robo con final homicida.Según la familia de la víctima, el desenlace fatal fue cuando María Marta volvió imprevistamente a su casa y se encontró con los ladrones y ahí recibió los disparos que terminaron con su vida.Por el crimen de María Marta, la Justicia condenó en un primer juicio por "encubrimiento" y en un segundo debate como "coautor" del homicidio de su esposa a Carlos Carrascosa, quien fue absuelto en diciembre pasado.En el fallo de absolución, la Justicia ordenó su inmediata libertad, mientras que remitió por "irregularidades" halladas en la investigación preparatoria actuaciones al tribunal de enjuiciamiento y a la Procuración bonaerense.