Vandenbroele podría complicar a Boudou

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El empresario Alejandro Vandenbroele pidió ayer en los tribunales de Comodoro Py acogerse al régimen del arrepentido en el marco de las causas que se siguen en su contra, entre ellas por la compra de la ex Ciccone Calcográfica y que involucra al exvicepresidente Amado Boudou, por lo que ingresó provisoriamente al programa de protección de testigos.El extitular de The Old Fund, acusado de haber sido testaferro de Boudou, se presentó en los tribunales para conocer "el estado de todas las causas que se siguen en su contra", esto en un tramo aún no elevado a juicio del caso Ciccone, otra por la renegociación de la deuda pública de Formosa con el Estado Nacional y una tercera por presunto enriquecimiento ilícito.En este marco, pidió al fiscal Jorge Di Lello ingresar al programa de arrepentidos e imputados colaboradores, que brinda beneficios a los imputados a cambio de que otorguen información relevante a la Justicia, aunque aún no declaró, confirmaron a NA fuentes judiciales. De hecho, recién cuando la Fiscalía le tome declaración como arrepentido el juez federal Ariel Lijo deberá determinar si la información brindada es relevante para la causa y, en tal caso, homologar el acuerdo.Genera expectativa en la Justicia, en este marco, la información que podría aportar sobre su relación con el exvicepresidente: la causa central por Ciccone ya fue cerrada y se encuentra en juicio oral, aunque aún está en instrucción un tramo que investiga la llamada "ruta del dinero" utilizado para la compra de las acciones de la empresa.Mientras tanto, y a raíz del pedido formal elevado por la Justicia al ministro del área, Germán Garavano, la cartera nacional confirmó este lunes por la noche que Vandenbroele "ingresó provisoriamente al programa de protección de testigos".El Ministerio aclaró además "que se dispusieron las medidas de seguridad pertinentes para brindarle protección de acuerdo a las particularidades del caso", aunque informó que "no brindará más detalles para no poner en riesgo la integridad del testigo"."El ingreso al programa es voluntario y la permanencia en el mismo exige el cumplimiento de las condiciones fijadas por las autoridades", se informó oficialmente.El sistema de Protección, creado por ley 25.764, se encuentra dirigido a testigos e imputados que hubiera realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal vinculada a delitos de delincuencia organizada o de violencia institucional, y que como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo.Vandenbroele está acusado en la causa Ciccone de haber sido el testaferro del exvicepresidente y de haberle prestado el nombre para que se quedara con la imprenta con capacidad para imprimir billetes: ante Di Lello, el empresario informó que no contaba con abogado particular, por lo que se le asignó el defensor oficial Juan Martín Vicco.En el marco del juicio por el salvataje de Ciccone, Boudou había ratificado días atrás que no conocía a Vandenbroele, mientras que Laura Muñoz, exesposa del empresario declaró que él "trabajaba para el entonces ministro de Economía" y que su intermediario era José María Núñez Carmona, amigo del exfuncionario."Me dijo que trabajaba para Boudou y que el nexo era Núñez Carmona y que estaban haciendo un negocio con la provincia de Formosa y que debía armar unas sociedades", señaló la semana pasada la mujer ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py.La declaración de Muñoz es en referencia al contrato por el pago de la deuda provincial que Formosa tenía con el Estado Nacional y por el cual The Old Fund, propiedad de Vanderbroele y que luego adquiriera Ciccone, cobró una comisión millonaria por consultoría en esa operación.