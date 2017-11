Hotesur: Máximo Kirchner pidió su sobreseimiento

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El diputado Máximo Kirchner rechazó ayer la acusación en su contra y pidió su sobreseimiento al declarar por escrito ante el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa Hotesur por presunto lavado de dinero. En el texto, al que accedió NA y similar al que acompañó la semana pasada su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, el líder de La Cámpora cuestionó que la Justicia lo vuelva a juzgar por hechos por los que ya se lo investigó y por los cuales fue sobreseído.Se refirió puntualmente a la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner, en la que fueron sobreseídos, y al caso "Los Sauces", en la que él y su madre están procesados por el delito de asociación ilícita."Las operaciones que se me imputan fueron analizadas en por lo menos cuatro procesos judiciales", remarcó y agregó que en este caso actuó "con la transparencia que siempre caracterizó todas las operaciones comerciales realizadas" por su familia.En su presentación, Máximo argumentó además que "no hay lavado de activos ni tampoco delito si los bienes investigados desde un primer momento estuvieron y circularon dentro del sistema económico legal". "Todos los hechos que se describen en la acusación son operaciones comerciales absolutamente lícitas, como ya fue declarado por la Justicia e incluso por este mismo juez y fiscal intervinientes", sostuvo Máximo Kirchner en el escrito que presentó junto con su abogado, Alberto Beraldi.Además, dijo que las operaciones de alquiler de plazas hoteleras a la firma Valle Mitre, de Lázaro Báez, no eran "simuladas sino reales" y advirtió que "es incongruente sostener que los supuestos retornos por la concesión de la obra pública hubiesen comenzado recién en el 2010", pues recordó que ya desde el 2003 Báez pagaba los alquileres. "La asignación de obra pública en favor de Báez y los supuestos retornos tampoco guardan proporción alguna. Escapa al más elemental sentido común suponer que desde la Presidencia se va a montar una mega estructura para beneficiar en sumas multimillonarias a un ´empresario amigo´", apuntó.El diputado del FPV insistió además en que la imputación en su contra "se sostiene en un relato vago que solo describe operaciones comerciales absolutamente regulares y lícitas, que fueron declaradas por las partes intervinientes ante todos los organismos de control pertinentes, instrumentadas de conformidad con las prácticas legales, llevadas a cabo dentro del circuito bancario y por las que se pagaron todos los impuestos correspondientes".La presentación de Máximo Kirchner en el despacho del juez federal Julián Ercolini duró unos 25 minutos y, si bien fue acompañado por un grupo de diputados del Frente para la Victoria -entre ellos Andrés Larroque, Axel Kicillof, Eduardo "Wado" de Pedro, Paula Penacca- no les permitieron el ingreso al edificio.Es que un vallado perimetral ubicado en el acceso por la calle Letonia, lateral a los tribunales, impidió el ingreso de militantes y ese grupo de diputados e, incluso, cuando Máximo Kirchner se retiró lo hizo a bordo de una camioneta en la que no detuvo su marcha.