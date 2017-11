Sanabria prepara la vuelta

Luego de un largo parate por lesión, el boxeador profesional santiagueño Daniel Alejandro Sanabria, formado y residente en Rafaela, volverá a la actividad oficial tras más de 2 años. “Torbellino”, quien se encuentra entrenando en el Gimnasio “MosquiBox” de nuestra ciudad junto a Rubén Giménez, estará reapareciendo en el cuadrilátero este sábado 25 de noviembre en el Club River Plate de la ciudad cordobesa de Bell Ville, precisamente ante el invicto local Mariano Angel Gudiño, en una contienda a 10 rounds enclavada en la división crucero y en la cual estará en juego un título latino. La velada cuenta con la organización de Arano Box y será televisada en vivo por Direct TV.La última pelea de Sanabria (20 victorias -12 ko’s y 5 derrotas -2 ko’s), de 35 años, data del 9 de mayo de 2015 en Dresden, Alemania, cuando cayó ante el ucraniano Noel Gevor por el título internacional crucero. En tanto, Gudiño, de 30 años, aún no conoce la derrota, ya que cuenta con 10 triunfos, 7 antes del límite, lo que significa que será un combate muy dificultoso para el nacido en Pinto. En su última presentación, Gudiño venció el pasado 24 de junio de este año a Maurico Caceda en Laguna Larga.Mientras tanto, el púgil profesional rafaelino, Víctor Exner, continúa recuperándose de manera satisfactoria de una lesión en una de sus manos y estaría regresando de manera oficial a principios de diciembre. Cabe señalar que El Gringo, de 25 años, suma 3 victorias -1 ko- y 3 derrotas -1ko- en la división supermediano y en su última pelea fue derrotado en San Francisco ante Pablo Villanueva el 7 de junio pasado.El invicto santafesino José Ulrich, campeón Latino crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expuso con éxito este fin de semana el título ante el retador puntano Marcos Aumada, en un cruce que se disputó en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB). El Tigre Ulrich (17-0, 1 SD/ 6 KO), de 25 años, oriundo de la localidad de María Juana, se impuso por descalificación en el noveno asalto de una pelea que no será de las más recordadas del año. El campeón retuvo por cuarta vez la corona latina CMB y es también titular argentinos de los cruceros, cinturón que no puso en juego en esta oportunidad. Aumada (30) nació en la ciudad de San Luis, cuenta ahora con un palmarés de 17 victorias (12 KO) y seis derrotas, y está ubicado quinto en el escalafón argentino de la categoría crucero.El Gobierno de Argentina impidió al exboxeador estadounidense Mike Tyson el ingreso al país por los antecedentes penales que tiene en Estados Unidos, justo después de que Chile también rechazase su entrada el jueves pasado. Una vez que la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile le negó el ingreso en Santiago, Tyson, de 51 años, intentó viajar en la tarde del jueves a Buenos Aires a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que llegaba al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. Esa situación se da por los antecedentes delictivos de Tyson en los Estados Unidos y al aplicar lo establecido en un decreto firmado este año por el presidente argentino, Mauricio Macri, que impide el ingreso al país de personas que cuenten con un historial penal.