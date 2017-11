Procesaron a Echegaray por presuntos sobreprecios

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El extitular de la AFIP Ricardo Echegaray fue procesado ayer por presunto pago de sobreprecios en la contratación de una empresa de servicios de limpieza por parte del organismo que conducía. La decisión la tomó el juez federal Sergio Torres, quien dictó el procesamiento de Echegaray por "administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública", a la par que le trabó un embargo de 15 millones de pesos.El procesamiento se produjo luego de que fuera citado a indagatoria a pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien lo acusó por la adjudicación de la licitación en 2011 a favor de la empresa Limpiolux S.A. de Norberto Peluso, en la que se sospecha por el pago de sobreprecios.Desde 1981, la limpieza del edificio de la AFIP estuvo a cargo de la empresa "Ricardo Bilbao", por el cual se pagaba un monto total de 7.456.242 millones de pesos; en tanto que al contratarse la empresa Limpiolux el 18 de enero de 2011, el presupuesto pasó a más de 15.196.000 de pesos.Si bien en su defensa la AFIP había justificado la nueva adjudicación en le hecho de que se había respetado el "costo de referencia" de la nueva empresa, el expediente administrativo en cuestión nunca fue encontrado, algo que para los investigadores resulta sospechoso. Para el juez Torres fueron "inútiles" las explicaciones de Echegaray para justificar la contratación y remarcó "el deber de velar por el interés del Estado"."La conducta de los funcionarios de la AFIP no se condice con los intereses del Estado a raiz de la injustificada elevación del presupuesto y del claro direccionamiento hacia la empresa Limpiolux SA", sostuvo el juez. Junto a Echegaray fueron procesadas otras diez personas, entre ellas Cecilia Peluso, que se desempeñaba como presidenta de la empresa "Limpiolux".Todos ellos están imputados por "haber defraudado los intereses de la Administración Pública Nacional, en el marco de la contratación del servicio de limpieza de la sede central de la AFIP, provocando un perjuicio patrimonial aproximado de 7.500.000 pesos para las arcas del Estado y la disminución de la calidad del servicio licitado", indicó el fallo.Torres remarcó "el interés particular de Echegaray en su carácter de administrador de la AFIP en miras de un beneficio económico para Limpiolux S.A. en la licitación número 99/10 es palmario ya que la maniobra es notoria"."En conclusión entiendo que la conducta de los funcionarios de la AFIP indagados no se condice con los intereses del Estado, a raíz de la injustificada elevación del presupuesto y del claro direccionamiento hacia la empresa Limpiolux S.A.", concluyó.Por otra causa, la semana pasada el juez Penal Económico Diego Amarante había citado a indagatoria a Echegaray para el próximo 19 de diciembre y le prohibió la salida del país: se trata de un expediente que investiga la importación de autos destinados a diplomáticos extranjeros y por haber autorizado en 2006 como director de la Aduana el ingreso de un vehículo para un representante taiwanes, por lo que está acusado por el presunto delito de "contrabando agravado".