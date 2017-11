La “Crema” arrancó una semana larga de trabajo de cara a Instituto

El plantel profesional de Atlético de Rafaela trabajó ayer por la mañana en el predio del Polideportivo del Autódromo, y volverá a hacerlo hoy, pensando en Instituto, el rival al que la ‘Crema’ estará visitando el próximo lunes a las 18:00, por la fecha 9 del torneo de la B Nacional.En primer momento, Atlético no tendrá bajas en relación al once inicial que utilizó Lucas Bovaglio el pasado viernes en el empate ante Almagro. Resta esperar el correr de los días para ver la evolución de Emiliano Romero, quien tuvo que ser reemplazado en dicho juego por un patadón de Di Benedetto (se fue expulsado) en su rodilla. Pero el uruguayo se recupera favorablemente del golpe y llegaría sin inconvenientes al lunes.Por otro lado, también habrá que seguir de cerca la evolución de Maximiliano Casa. El delantero no pudo estar a disposición de Bovaglio en el pasado encuentro ya que sufrió una distensión del ligamento lateral interno de su rodilla derecha en los entrenamientos previos.Si bien la ‘Crema’ suma tres juegos sin derrota, con un triunfo y dos empates, la imagen que dejó el equipo en su presentación ante el ‘Tricolor’ preocupa a todos. Será una semana larga, en la cual se trabajará mucho para llegar de la mejor manera al juego ante la ‘Gloria’ cordobesa.El próximo rival de Atlético, el elenco de Alta Córdoba, estará cerrando la fecha 8 este jueves a las 21 cuando visite al Deportivo Morón. El equipo de Pablo Alvarez llega de igualar sin goles con Mitre de Santiago del Estero y acumula cuatro sin poder ganar.El programa de laAgropecuario vs. Mitre, Nueva Chicago vs. Sarmiento, Guillermo Brown vs. Aldosivi, Flandria vs. All Boys, Almagro vs. Boca Unidos, Brown (A) vs. Independiente Rivadavia, San Martín (Tuc.) vs. Quilmes, Sp. Estudiantes (SL) vs. Gimnasia (J), Deportivo Riestra vs. Los Andes, Instituto vs. Atlético de Rafaela, Santamarina de Tandil vs. Villa Dálmine, Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Deportivo Merlo. Libre: Ferro Carril Oeste.