Inferiores: Ya hubo definiciones en las Copas

El pasado sábado se disputó la cuarta y penúltima fecha del torneo de Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. En la Copa de Oro, Atlético de Rafaela se consagró en la Sexta, Novena y en la categoría 2006 de las Infantiles que suman puntos. Por la Copa de Plata, Ferrocarril del Estado se aseguró el primer puesto en la 2006.Vale recordar que paralelamente se realiza una sumatoria general de puntos y el club que termine en el primer lugar también tendrán sus premios.Libertad 2 (Enzo Fernández y Fabricio Mandile) – Unión 1 (Alexis Flores), Atlético de Rafaela 3 (Juan Cruz Esquivel, Bautista Szulhaty y Gonzalo Núñez) – Ben Hur 0.Libertad 1 (Alejandro Sosa) – Unión 0, Atlético de Rafaela 3 (Facundo Lencioni x 2 y Rodrigo Puebla) – Ben Hur 0.Libertad 0 – Unión 1 (Elías Lucero), Atlético de Rafaela 1 (Santiago Eisenacht) – Ben Hur 0.Libertad 0 – Unión 3 (Luciano González x 2 y Darien Juárez), Atlético de Rafaela 3 (Rodrigo Pittavino x 2 y Agustín Biaciotto) – Ben Hur 0.Libertad 0 – Unión 1 (Facundo Onyvic), Atlético de Rafaela 3 (Felipe Sánchez, Alex Luna y Tomás Aguirre) – Ben Hur 0.Libertad 0 – Unión 1 (Benjamín Lorenzale), Atlético de Rafaela 3 (Lautaro Waiman x 2 y Federico Fontaneto) – Ben Hur 0.Unión 1 (Bruno Rivarossa) – Libertad 1 (Santiago Ricarte), Ben Hur 0 – Atlético de Rafaela 4 (Alex Almaráz x 2, Agustín Luna y Misael Rodríguez).Unión 0 – Libertad 0, Ben Hur 1 (Rodrigo Ghiotti) – Atlético de Rafaela 2 (Tomás Pérez y Benjamín Rodríguez).Ben Hur vs. Dep. Libertad, Unión vs. 9 de Julio. Libre: Atlético de Rafaela.Peñarol 0 – Quilmes 0, Ferrocarril del Estado 1 (Marcos Gala) – Brown 1 (Joaquín Jaime), Sportivo Norte 0 – Independiente San Cristóbal 0.Peñarol 3 (Daniel Toledo, Enzo Ledesma y Nahuel Núñez) – Quilmes 0, Ferrocarril del Estado 0 – Brown 0, Sportivo Norte – Independiente San Cristóbal.Peñarol 1 (Alexander Fernández) – Quilmes 3 (Lautaro Alegre, Alejandro Velázquez y Pablo Oros), Ferrocarril del Estado 2 (Eduardo Murua y Matías Clemenz) – Brown 0, Sportivo Norte 2 (Fabricio Celis x 2) – Independiente San Cristóbal 2 (Axel Leguiza y Pascual Manzotti).Peñarol 2 (Lautaro Velázquez y Maximiliano Pandolfi) – Quilmes 0, Sportivo Norte 1 (Owen Escobar) – Independiente San Cristóbal 1 (Josué Casaz). A Ferrocarril del Estado le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.Peñarol 2 (Kevin Contreras y Nicolás Querini) – Quilmes 3 (Agustín Astudillo, Carlos Mejía y Jonas Ayala), Ferrocarril del Estado 1 (Tomás Chaparro) – Brown 1 (Facundo Lencina), Sportivo Norte 1 (Enzo Palota) – Independiente San Cristóbal 1 (Mateo Medina).Quilmes 2 (Facundo Sosa y Alejandro Fumilla) – Peñarol 0, Brown 1 (Federico Ramírez) – Ferrocarril del Estado 5 (Alexis Acosta x 3 y Rodrigo Pomba x 2), Independiente San Cristóbal 0 – Sportivo Norte 7 (Iván Maldonado x 4, Máximo Ruata, Nicolás Rodríguez y Brian Villafañe).Brown 0 – Ferrocarril del Estado 3 (Maximiliano Chazarreta, Felipe Soffietti y Santiago Gómez), Independiente San Cristóbal 2 (Mauricio Mansilla x 2) – Sportivo Norte 1 (Juan Retamoso).Sportivo Norte vs. Argentino Quilmes, Ferrocarril del Estado vs. Independiente San Cristóbal, Peñarol vs. Brown de San Vicente.en los encuentros de Infantiles se invierten las localías.