Macri: "Nos debe unir la creación de empleo"

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente Mauricio Macri cuestionó ayer la noción de que las Pymes "son buenas" y las empresas grandes "son malas", y se pronunció a favor de que "las pequeñas empresas puedan llegar a medianas y las medianas a grandes, porque significa que la Argentina creció"."El 80% de los chicos que se forman van a terminar desarrollando su vida con un trabajo en una empresa. Pequeña, mediana o grande. Y ojalá que las pequeñas puedan llegar a medianas y las medianas a grandes, porque significa que la Argentina creció, por eso siempre digo: ¿Porque las pequeñas empresas son buenas y la grandes son malas?", planteó el mandatario en una visita Polo Tecnológico de la Universidad Nacional de la Matanza. Y agregó que la creación de empleo "es la única forma de reducir la pobreza".Macri señaló que de esa forma se esta "dando un mensaje a estos chicos que van a incubar acá de que nunca crezcan, que no mejoren porque van a pasar ser malos y no es así", y completó: "Uno es malo si no cumple con la ley, si no respeta al vecino o si trampea al sistema, pero no por pequeño o grande se es malo".El jefe de Estado se expresó de este modo al participar del acto inaugural del Polo Tecnológico de la Universidad Nacional de la Matanza, junto al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro; el rector de la casa de altos estudios, Daniel Martínez; y del decano de la carrera de Ingeniería.