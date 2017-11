A punto de terminar la construcción de CEPLA

La construcción de las instalaciones del CEPLA, la sigla que resume la denominación Centro de Prevención Local de Adicciones, se encuentra en su tramo final. "La obra tiene más de un 95% de avance, por lo que estimamos que entre diciembre y enero van a terminar los trabajos. Queda por delante instalar todo el equipamiento", explicó la secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Brenda Vimo.El edificio pintado de azul tiene, en su parte más elevada, unos 14 metros de altura por lo que destaca muy claramente desde la avenida Aristóbulo del Valle, a unas ocho cuadras. Se encuentra ubicado sobre calle Francisco Ramírez, una de las calles de acceso al barrio 2 de Abril, muy cerca de su intersección con Fader. Desde el exterior, la obra devuelve una imagen casi de abandono debido a que los pastos están muy crecidos a la vez que aún no fue colocado el cerco perimetral definitivo.Un montículo de tierra sobresale de entre el pasto desordenado al igual que una pista para la práctica de skate que luce un perfecto cemento alisado en el mismo lugar donde muchos años atrás funcionaba la granja de la familia Sara. La construcción de las instalaciones tenían como plazo de ejecución 8 meses, pero ya lleva casi dos años y medio desde que la empresa EME Construcciones (de la ciudad de San Lorenzo) puso manos a la obra.El interior refleja una imagen diferente, de un edificio que cumplirá un rol importante en tiempos donde las adicciones se han convertido en una problemática central. Un espacio central, como una suerte de salón de usos múltiples, domina la escena. Un ascensor ya colocado y una ancha escalera comunican con la planta alta, donde sobresalen lugares para oficinas y un espacio donde podría funcionar un auditorio.Vimo explicó que el CEPLA ya no se llamará así porque fue rebautizado con el nombre de "Dispositivo Integral de Abordaje Territorial" o simplemente DIAT. Pero su función continuará en torno a la prevención y tratamiento de adicciones con profesionales como asistentes sociales, profesores de educación física, psicólogos, psiquiatras y hasta abogados.Más que el CEPLA, o el DIAT, tiene su futura sede en construcción financiada con fondos nacionales, su misión se desarrolla en distintos ámbitos desde hace tres años. "Hay unos 70 chicos y 9 profesionales que se encuentran todo el tiempo. En la Vecinal del barrio 2 de Abril, en el Parque Villa Podio, en el centro de salud y hasta en alguna iglesia. Se reúnen para realizar diversos talleres. Incluso hay jóvenes que dicen 'me voy al CEPLA', lo que refleja un sentido de pertenencia con este organismo que valoramos mucho", sostuvo Vimo.Una vez que la constructora entregue el edificio terminado, quedará colocar el equipamiento. "Hoy tenemos una dificultad para avanzar con el mobiliario. Es que está todo comprado, pero con el cambio de gobierno nacional a fines de 2015 y la modificación de la estructura de ministerios, no está claro la órbita estatal que tiene la responsabilidad de hacer la entrega de ese equipamiento. Es un problema para todos los CEPLA. Esperemos se pueda resolver pronto", explicó la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela. Asimismo, Vimo admitió "tener expectativas positivas para incrementar la cantidad de cargos para profesionales dedicados a esta tarea de contención, al menos eso nos lo han comunicado".A finales de octubre pasado, el Municipio firmó el decretoN° 46.262 con el cual autorizó a la empresa EME Construcciones a prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de enero "teniendo en cuenta la necesidad de disminuir el ritmo de trabajo ocasionado por modificaciones en el procedimiento y adecuación a la nueva gestión nacional, entendiendo que dicho plazo, se cumpliría al regularizarse los tiempos y formas de cancelación de certificados y redeterminaciones".