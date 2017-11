Pinturería Laurenti cumplió 60 años y promete seguir creciendo

Pinturería Laurenti es una empresa familiar que fue fundada por un inmigrante italiano, Don Bartolomé Laurenti en el año 1957, junto a su hijo José María. En sus inicios funcionó como ferretería y pinturería durante algún tiempo, en un pequeño local ubicado sobre bulevar Lehmann al 642. En aquel momento, Laurenti S.A era representante de las marcas Pajarito y Durekol.Luego de seis años, el crecimiento del mismo obligó a la familia a trasladar el comercio a un espacio más amplio y cómodo, y a su vez un local propio, por lo que desde 1963 funciona en su actual ubicación, sobre el mismo bulevar pero al 456.Tres años más tarde de esto, Alba S.A los distingue como distribuidor exclusivo de sus productos en la zona, y en 1968 María Luisa Laurenti, hija de Don Bartolomé, se incorpora a la empresa en tareas administrativas."Mi padre con mi hermano se iniciaron. Yo me recibí de maestra y mi padre me hizo venir a la empresa a realizar tareas administrativas. Y desde ese momento no me fui más", dice María Luisa, propietaria del comercio.El avance de la tecnología y el comienzo de la era de la computación, impulsa a la familia a continuar creciendo. Es por eso que en el año 1992, Pinturería Laurenti se convierte en uno de los primeros en instalar el sistema computarizado de colores en la provincia de Santa Fe. La empresa fue la primera en la provincia que comenzó a trabajar con la mezcla de colores, hecho que le dio un mayor crecimiento a la pinturería con una tecnología muy avanzada. "La tecnología marca tendencias nuevas. La empresa Alba es una de las líderes, de las primeras en el mercado. Hoy el cliente mira mucho en Internet para ver qué color quiere", dice María Luisa.Desde el año 1992 se incorporó una nueva manera de elegir colores con muestrarios que fueron variando. En este momento hay 6 mil colores, que se renuevan cada dos años con nuevas variantes.En tanto, consultamos cuál es el color que se está imponiendo en este verano, en la ciudad al menos: "esta temporada el color acqua marca tendencia. Uno siempre sugiere, habiendo tantos colores. El blanco a veces es cortado un poco, para dar otras sensaciones. Pero en lo que es la pintura para la pileta se usan los colores arena y acqua, más allá de los tradicionales", dice María Luisa.En la actualidad, y siguiendo los cambios y las exigencias del mercado, Pinturería Laurenti comercializa múltiples marcas de primera calidad y variedad.En este nuevo aniversario de sus primeros 60 años, el local se encuentra a cargo de María Luisa y también se incorpora la tercera generación, Pamela Vulpetti -hija de María Luisa-, con ideas renovadoras y deseos de continuar con el apellido del abuelo Laurenti. En este marco, la familia eligió renovar el local y darle un toque moderno, siguiendo las tendencias actuales.Desde la empresa, agradecen profundamente a sus clientes de Rafaela y zona, proveedores y sobre todo a su personal, ya que entre todos lograron construir estos 60 años que hoy cumple Pinturería Laurenti.Por último, María Luisa le envió un cálido agradecimiento también a su esposo, Miguel Angel Vulpetti, quien se desempeña en las tareas administrativas y en la atención al público desde hace muchos años.