Ben Hur con un mix fue vencido en Totoras

Ben Hur jugó ayer su último partido de visitante en el torneo Federal B 2017. Ya sin chances de clasificar luego de la victoria lograda el sábado por Rivadavia de Venado Tuerto ante San Jorge como visitante, el equipo de Gustavo Barraza perdió en Totoras ante el local Unión por 1 a 0, con un gol de Fernández cuando restaba un cuarto de hora para el final del compromiso.El entrenador benhurense, en virtud de la eliminación previa, dispuso un mix entre titulares y suplentes, preservando algunos jugadores que no llegaban en las mejores condiciones físicas para las finales de Liga Rafaelina por el Absoluto ante Peñarol, ya que el primer partido se disputará el miércoles en barrio Parque. Concretamente, son los casos de Maximiliano Pavetti, Ezequiel Kinderknecht y Nicolás Pautasso.En este contexto, el encuentro fue de un trámite discreto y, lógicamente, las motivaciones ya prácticamente nulas incidieron en el conjunto de nuestra ciudad, que dos fechas antes del final del certamen se quedó con las manos vacías en cuanto a su objetivo principal.El partido fue dirigido por Mauricio Lespinard, de Villa Constitución, y estas fueron las formaciones titulares:Facundo Mus; Mauro Bentacourt, Lucas López, Fernando Zitta y Lucas López; Lucas Amarilla, Danilo Radrizzani, Nicolás Bianco y Cristian Sequeira; Iván Fernández y Franco Rivas. Supl.: Matías Iwanowski, Walter Ledesma, Rubén Piñero, Guillermo Tell, Gastón Palma, Fernando Brandán y Pablo Sottelini. DT: Diego Oyarbide.Emanuel Pagliero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer y Nahuel Buenanueva; Leandro Sola, Ignacio Forni, Gabriel Acastello; Alejandro Carrizo, Sergio Rodríguez y Gustavo Udrizard. Supl: Tomás Acosta, Ezequiel Kinderknecht, Maximiliano Pavetti, Nicolás Pautasso, Ramiro Contrera, Matías Caballero y Pablo Palomeque. DT: Gustavo Barraza.Gol: ST, 31' Iván Fernández.DESCENDIO JUV. PUEYRREDONJuventud Pueyrredón de Venado Tuerto le ganó ayer como local por 1 a 0 a ADIUR de Rosario, con gol de Federico Benítez, pero el primer triunfo obtenido en el certamen no le alcanzó para mantener la categoría. Esto porque en Puerto San Martín, el local cayó ante Tiro Federal de Rosario 1 a 0, con gol de Juan Acevedo.LA ULTIMAEl venidero fin de semana se disputará la última fecha con estos encuentros: 9 de Julio vs. Unión Totoras; ADIUR vs. Coronel Aguirre; Tiro Federal vs. Juventud Pueyrredón; Sp. Rivadavia vs. Puerto San Martín y Ben Hur vs. Atlético San Jorge.TIEMPOS DE ANALISISEn los próximos días, en principio luego de las finales por Liga Rafaelina, el entrenador Gustavo Barraza y la dirigencia analizarán los pasos a seguir de cara a la continuidad o no del vínculo del entrenador. Recordemos que el Negro lleva dos años dirigiendo al Lobo.