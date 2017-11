Primera prueba para el Seven del CRAR

FOTO PRENSA CRAR EN ROSARIO./ El plantel del Círculo Rafaelino que disputó el Seven de GER.

Durante viernes y sábado último tuvo lugar el tradicional Seven Nocturno de Gimnasia y Esgrima de Rosario, “Miguel Ángel Senatore”. El Circulo Rafaelino de Rugby fue uno de los invitados en esta edición Nº 50 y de esta manera cumplió con su primer torneo oficial de juego reducido en la temporada 2017.

CRAR le ganó a Universitario de Santa Fe 26 a 0 y luego cayó ante GER 17-5, en el primer día de competencia. El sábado enfrentó a Palermo Bajo con el cual perdió 24 a 5 y a Old Boys, también con caída por 26-12.



CUENTA REGRESIVA

El próximo sábado 18 y domingo 19 se desarrollará el Seven a Side Ciudad de Rafaela, en su 42º edición. Con la gran cantidad de equipos confirmados tanto en Rugby Masculino y Femenino, como así también en Hockey la expectativa aún es mayor.