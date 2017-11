Habrían robado $ 100 mil de una vivienda

El sábado último por la noche, siendo aproximadamente las 22, un vecino de esta ciudad de 30 años, de profesión comerciante, domiciliado en calle Sigmaringendorf al 1300 en barrio Villa Los Alamos, dio aviso al servicio de emergencias 911, de haber sido víctima de un hurto en su domicilio.

Arribado al lugar personal policial de la Comisaría 15ª -por razones de jurisdicción- y entrevistados con la víctima, esta dijo que siendo las 18 del sábado se fue rumbo a su trabajo, ya que posee un local de comidas sito en calle Bolívar y 25 de Mayo; y que siendo las 20:30 recibió un llamado a su celular de parte de su novia -con la cual convive-, diciéndole ésta que cuando llegó a la casa no encontraba al perro que normalmente estaba en el patio.

Por este motivo, quien hizo la denuncia, regresó a su casa y al salir a buscar a su perro, lo encontró camino al asentamiento de la Villa Sur.

No sólo le faltaba el perro, sino que al regresar a su casa, constató que una ventana que da al frente de la misma estaba sin traba, observando el faltante de $ 54.500 que se encontraban en un cajón del living y de un cajón de la mesa de luz del dormitorio también faltaban $ 50.000.

Por lo dicho se hizo presente en el lugar personal de Policía Científica, tomando intervención la fiscal de turno, Dra. Mirna Segré.



UN ANCIANO

VIOLENTO

En el atardecer del sábado, personal del Cuerpo Guardia de Infantería hizo un procedimiento en calle Zavalla al 1700 en barrio Güemes, secuestrando un arma de fuego calibre 32 largo.

El personal policial fue comisionado hasta ese sitio por el servicio 911, ya que aproximadamente a las 18:30 se recibió un aviso por detonaciones de arma de fuego.

Arribados al lugar se entrevistaron con Horacio Raúl C., de 83 años, quien manifestó que tenía problemas con los vecinos de enfrente de su casa, quienes repetidamente le arrojaron ladrillos.

Consultada la fiscal de turno, ésta dispuso que se le forme causa por portación de arma de fuego, y que permanezca en estado de libertad.

Fiel a su estilo el hombre hizo entrega espontánea del arma de fuego, no sin antes tomar el revólver y realizar varios disparos al aire.