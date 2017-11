Martín Fierro de radio: Novaresio ganó el Oro

Con una gran fiesta en el salón rojo "Auditorium" de La Rural, a la que asistieron más de 500 invitados, se entregaron los Martín Fierro de radio 2017. Pamela David y Alejandro Fantino fueron los encargados de conducir la ceremonia, que no tuvo grandes sorpresas y fue muy dinámica. Todos aquellos que subieron al escenario a recibir sus estatuillas realizaron discursos cortos y concretos, haciendo más llevadera la entrega.El primer premio de la noche fue para el mejor programa cultural educativo y quedó en manos de Historias de nuestra historia de Felipe Pigna. Rápidamente pasaron a la segunda terna: programa nocturno en FM, que ganó Antonio Birabent por Un hombre nuevo. Patricio Muzzio, de Novaresio 910, se alzó con la estatuilla a labor humorística mientras que Gustavo López, de Otro Buen Momento, se llevó la de labor periodística deportiva.La noche transcurría sin inconvenientes y los conductores iban saltando de terna en terna con rapidez. Mejor programa musical quedó en manos de Canciones Son Amores. Metro y Medio, de Sebastián Wainraich, se llevó el premio a mejor periodístico vespertino en FM, y Mirá lo que te traje de Héctor Larrea y Bobby Flores, el de programa nocturno en AM. Guillermo Capuya, el doctor de La vuelta del Zloto, ganó como columnista médico y Pablo Zucca, de Perros de la calle, mejor labor en operación.A lo largo de la velada, APTRA se encargó de homenajear a grandes personalidades de la radio nacional. Habían pasado pocos minutos del comienzo de la ceremonia cuando Bobby Flores subió al escenario para entregar el primer premio en reconocimiento a la trayectoria. "Hace unas semanas en un reportaje, alguien me dijo si puedo definir la radio en dos palabras y yo le dije ok: Héctor Larrea". El periodista emocionado no pudo dejar de sonreír mientras agradecía. "Gracias, gracias, no me esperaba esto".El segundo homenaje de la noche fue para Magdalena Ruiz Guiñazú . "La verdad que no me lo esperaba, me parece una sorpresa fantástica y me hace muy feliz", dijo la periodista con el premio en la mano. "No quiero olvidar a alguien que me llevó a la radio, Cacho Fontana, mil gracias por todo. Y gracias a ustedes por habernos escuchado y aguantar tanto tiempo".El tercer reconocimiento que se hizo fue más genérico, y tuvo la intención de destacar la labor de las mujeres en el medio. Luis Novaresio fue el responsable de hablar. "Las mujeres son mejores en casi todo, y también acá. En esta noche APTRA quiere homenajear a las mujeres de la radio de esta forma", dijo antes de dar lugar al video conmemorativo.La última en subir al escenario, para entregarle el reconocimiento de APTRA a un amigo, fue Tete Coustarot, que expresó unas dulces palabras antes de invitar a Fernando Bravo a recibir su premio. "Sinceramente muchas gracias, me alegra saber que en cualquiera de las mesas puedo encontrar un amigo. En esta carrera, en donde a veces el egoísmo priva, quiero decir que después de 50 años más que colegas he cosechado amigos, porque prefiero el cariño y el afecto que la admiración", dijo.A medida que transcurría la noche, entre homenajes y discursos, seguían pasando las ternas. Mauro Szeta se llevó el premio a mejor columnista policial/judicial, mientras Leo Rodríguez, de radio Aspen, el de mejor labor en musicalización. Labor locución femenina quedó en manos de Belén Badía de Siempre es Hoy, y labor locución masculina en las de Diego Ripoll de Basta de Todo.El galardón a Mejor labor periodística masculina se lo llevó Ernesto Tenembaum. "No hay manera matemática para definir que soy mejor, pero que alegría. Es muy valioso este premio, y creo que lo merezco porque mi labor es al lado de Tamara Petinatto, lo que lo hace muy difícil", bromeó. María O'Donell , por su parte, ganó como labor periodística femenina. "Hoy tengo muchas para agradecer, gracias. Nada nos hace más felices que estar haciendo radio en una radio que nos acompaña".Marcela Ojeda, de radio Continental, se alzó con la estatuilla a mejor movilera y Walter Nelson, de radio La Red, la de relator deportivo. El equipo de Lanata sin filtro se llevó el premio a labor en producción, mientras que Estamos de 10, de Radio 10, el de programa de interés general AM. El mejor servicio informativo quedó, una vez más, en manos de Mitre Informa Primero.Durante toda la noche, a medida que se iban entregando los premios, los diferentes ganadores alzaban sus voces por un reclamo en común: los despidos masivos en la radio. "Este premio es para los que la reman, para los que no tienen trabajo y para los que desean una nueva oportunidad", dijo Gustavo López al subir a recibir su reconocimiento a mejor labor periodística deportiva."Se lo dedico a todos los compañeros que peligran sus fuentes laborales. Ojalá tengamos un mañana mejor", enfatizó Mauro Szeta, mientras que Belén Badía también habló al respecto. "Hace dos años que no cobramos nuestros sueldos completos, hay compañeros que no tienen cobertura en salud".María O'Donell fue otra de las que se unió al reclamo. "Mi solidaridad, en este momento tan difícil, con muchos compañeros que la están pasando muy mal, que no cobran sus salarios. La radio es un medio vigente, hay un problema de otra índole. Si hay algo malo no tiene que ver con la radio". Marina Calabró tampoco se quedó afuera: "Mi solidaridad para con mis compañeros, los responsables tienen nombre y apellido y tienen que pagar".Durante su homenaje, Fernando Bravo actuó de igual forma que sus colegas. "Lamento profundamente lo que le pasa a muchos colegas, que lamentablemente la suerte no los ha guiado por el mejor camino y se han topado con empresarios que llegaron con dinero fácil y creyeron que la radio se usa para hacer política. No solo hoy defendemos a los compañeros que están sin laburo, sino que tenemos que nombrar con nombre y apellido a aquellos que nos han dejado así", dijo mientras el público lo aplaudía de pie.El discurso más duro fue el de Reynaldo Sietecase . El periodista no estaba presente al momento de recibir su premio pero una compañera de equipo se encargó de leer las palabras que buscaba expresar el conductor radial: acusó al actual gobierno de mirar para otro lado. Minutos después, Alfredo Leuco, no dudó en contestarle a su compañero. "Acá en la sala está un periodista, al que solo me queda decirle que se olvidó de algunos nombres: Spolski, Cristóbal López y Electroingeniería, verdaderos delincuentes. Lamento mucho que haya compañeros que se han quedado sin trabajo, pero hay que saber elegir quienes manejan los medios", expresó. Y concluyó: "Si ustedes creen que Szpolski, López y Electroingeniería no tienen nada que ver con los despidos, creo humildemente que se han equivocado". Estos dichos en pocos segundos revolucionaron el ambiente del salón.Ya casi llegando al final de la noche, se entregaron los premios más destacados. Programa de interés general en FM quedó en manos de Black And Toc. "No lo puedo creer, estamos totalmente felices, no puedo creer estar en una terna con Matías Martin y con Andy Kusnetzoff", expresó la Negra Vernacci.El galardón a programa periodístico matutino en FM fue a parar manos de Reynaldo Sietecase por Guetap y el de programa vespertino de AM para Alfredo Leuco por Le doy mi palabra. El de programa deportivo, por su parte, se lo llevó De una, otro buen momento de Gustavo López y el de periodismo matutino en AM Luis Novaresio por Novaresio 910.Elizabeth Vernaci ganó como conductora femenina mientras que Andy Kusnetzoff lo hizo como conductor masculino. Marina Calabró, por su parte, se llevó la estatuilla a columnista de espectáculos por su rol en Lanata Sin Filtro. "No les puedo contar lo feliz que estoy. Es un honor y un placer trabajar con Jorge Lanata. Se lo quiero dedicar a Cala que lo tuve presente todo el día y que sé que hizo fuerza desde arriba", dijo emocionada. Por último Diego Leuco se alzó con el premio a mejor analista político/económico. "Muchas gracias, es mi primer Martín Fierro y me encanta que sea por la radio. [...] Se lo dedico a mi ídolo, a mi héroe, al mejor de todos... A mi viejo Alfredo Leuco, muchas gracias", expresó emocionado.Finalmente llegó el momento más esperado de la noche, el de conocer al afortunado ganador del Martín Fierro de Oro. Este año el premio quedó en manos de Luis Novaresio, por su programa Novaresio 910. Emocionado, el periodista subió al escenario para agradecer. "Gracias a Aptra, gracias a la radio. Yo se que hay actos de generosidad pero no sabía que había de exageración, y este es uno", dijo. "El deseo es el mejor arquitecto de la vida, y yo desee mucho estar en radio. Gracias a todos", culminó el periodista, antes de ir a festejar con todo su equipo de trabajo. (diario La Nación, 12/11/2017).