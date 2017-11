Aerolíneas reducirá su déficit operativo

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Aerolíneas Argentinas proyecta para 2018 reducir su déficit operativo a menos de 250 mil dólares por día, para totalizar una cifra que debería ubicarse por debajo de los U$S 90 millones de subsidios demandados al Estado nacional a lo largo del año próximo.Según informó la empresa a NA, la aerolínea de bandera habrá requerido durante 2017 un auxilio financiero estatal del orden de los U$S 170 millones para operar, lo que representa de por sí una significativa reducción con respecto a los U$S 325 millones que recibió a lo largo de 2016.Los 465 mil dólares por día de rojo operativo del año en curso y sobre todo los U$S 250 mil previstos para cada jornada de 2018 contrastan notoriamente con aquella pérdida diaria de 2 millones de dólares que registraba la compañía, en promedio, durante el tramo final del Gobierno anterior.La compañía absorbió subsidios por 700 millones de dólares (anuales) en 2009, por U$S 550 millones en 2010, U$S 822 millones en 2011, U$S 899 millones en 2012, U$S 613 millones en 2013, U$S 619 millones en 2014 y U$S 553 millones en 2015, lo que supone un déficit promedio de U$S 678 millones durante esos años, de acuerdo con datos de la propia Aerolíneas.El objetivo de las autoridades de la empresa, encabezada por Mario Dell´Acqua y con más de 60 años de trayectoria en el mercado, es alcanzar un "déficit cero" hacia 2019 o 2020, según dijeron voceros de la firma a NA.La compañía, que cuenta con 82 aviones y vuela a 37 destinos domésticos y 22 internacionales, incrementó en el período enero- octubre de este año en un 14,5 por ciento su cantidad de tickets vendidos -en forma interanual-, al alcanzar los 6.515.549; de igual modo que mejoró en un 13% su volumen de pasajeros transportados (10.770.000) y en un 9% el número de asientos ofrecidos (13.682.071 en total).El factor de ocupación de Aerolíneas, que emplea a unas 12.300 personas y se ubica dentro de las 20 empresas aéreas más puntuales del mercado global, avanzó 3,2 puntos porcentuales en los últimos 12 meses, hasta alcanzar el 80,5%, de acuerdo con un informe sobre el "Estado del Negocio" a noviembre de 2017, al que tuvo acceso esta agencia.La firma prevé concluir 2017 con 16.418.485 asientos ofrecidos, 8,2% más que el año pasado y 15,1% más que en 2016; 13.300.000 pasajeros transportados (+14,7% con relación a 2016 y +22% versus 2015), para totalizar ingresos globales por 2.294 millones de dólares, lo que implica una mejora interanual de 12,5 puntos porcentuales frente a 2016 y de 7,8 p.p. con respecto a 2015, detalló la compañía.En cuanto al mercado de cabotaje, Aerolíneas, que ofrece unos 250 vuelos domésticos por días, planea inaugurar dos nuevas rutas dentro del país antes de fines de año: el 8 de diciembre empezará a unir Bahía Blanca con San Carlos de Bariloche (un trayecto que por motivos estacionales reemplazará al de Bahía Blanca-Neuquén); y a partir del 26 de diciembre volará entre Córdoba, donde se montó uno de los principales centros de conexiones aéreas del país, y la ciudad misionera de Posadas.