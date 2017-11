Proyecto de reforma tributaria al Congreso

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El proyecto de reforma tributaria será enviado este lunes a la Cámara de Diputados, pese a que todavía no se selló un acuerdo con los gobernadores. Si bien no están cerradas las negociaciones con los mandatarios provinciales, el Gobierno confía en que sólo falta "afinar la letra chica" para que ello se pueda concretar.El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confirmó la semana pasada, tras una reunión en la Casa Rosada con los mandatarios provinciales, que la iniciativa ya tiene forma y que la idea es que ingrese este lunes al Congreso para iniciar un proceso de debate a libro abierto.El secretario de Interior, Sebastián García de Luca, consideró que hay consenso respecto de "los grandes objetivos" y argumentó que "están claros los tres ejes, que son ir hacia un esquema gradual de ordenamiento fiscal, la reducción de la presión fiscal y la discusión del fondo del conurbano".La reunión realizada días atrás entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores pasó a un cuarto intermedio para que las provincias pudieran analizar las características de la propuesta oficial. Según lo estipulado, las partes retomarán el diálogo en un encuentro que se llevará a cabo el jueves.Luego del último, en la Casa Rosada, Dujovne explicó que la propuesta que ingresará a la Cámara baja tendrá incorporados algunos cambios a pedido de los mandatarios provinciales, como por ejemplo la marcha atrás en los nuevos gravámenes pautados para el vino, espumantes y la cerveza.Entre los aspectos principales de la reforma tributaria se encuentra una baja en las contribuciones patronales; la eliminación de impuestos internos a la venta de celulares, televisores, monitores y artículos eléctricos en general, a los autos y motos de gama media.También prevé una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias para utilidades no distribuidas de las empresas; cambios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a los créditos y débitos bancarios y la aplicación de una alícuota del 15% sobre ganancias de títulos en moneda extranjera o indexados.En tanto, se eliminará el impuesto a la Transferencia de inmuebles y se incorporará una alícuota del 15% a la venta de la segunda vivienda sobre la diferencia con el precio de compra.