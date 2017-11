El Gobierno buscará cosechar lo sembrado

BUENOS AIRES, 13 (NA). - En la segunda etapa del mandato, el Gobierno buscará "cosechar" en 2018 lo "sembrado" el año pasado, que tuvo como "abono" el triunfo de Cambiemos en las recientes elecciones legislativas. La metáfora botánica sale de boca de uno de los principales asesores del presidente Mauricio Macri, a quien acompañó en su viaje por Nueva York en busca de inversores que apuesten por la Argentina."Ahora tenemos que cosechar lo que sembramos", señaló el funcionario nacional en diálogo con NA, a la vez que remarcó que "el año fue el 2016, con todos los viajes" que hizo el mandatario y a los líderes mundiales que recibió en la Casa Rosada.En ese sentido, resaltó la "diplomacia presidencial" que aplicó el jefe de Estado desde su llegada a la Casa Rosada y que lo llevó a reunirse de manera bilateral, en cumbres, almuerzos y cenas con más de 40 pares, incluyendo los de Estados Unidos, Barack Obama y Donald Trump; de China, Xi Jinping; de Japón, Shinzo Abe; de Alemania, Angela Merkel; de Rusia, Vladimir Putin; del Reino Unido, James Cameron y Theresa May; de Brasil, Michel Temer; de Canadá, Justin Trudeau; y de India, Narendra Modi; entre otros."El año más importante fue el 2016, porque ahí tanto Mauricio como todos nosotros viajamos a todas partes para mostrar el potencia de la Argentina. Obviamente, afuera pedían una muestra concreta de que no era algo aislado. Con las elecciones, ya cimentamos más la confianza que habíamos reconstruido", analizó el hombre con despacho en el primer piso de Balcarce 50.El integrante del Gobierno destacó en diálogo con esta agencia que "la mayor parte de las inversiones van a venir de parte de empresas que ya están radicadas" en la Argentina y que, ante distintas medidas adoptadas o planteadas por la Casa Rosada, "ratifican y profundizan sus emprendimientos" en el país. "Van a venir empresas que nunca estuvieron y van a volver otras que se fueron, pero lo más importante va a llegar de la mano de los que ya están, que se van a expandir y crecer", añadió.Ante ese panorama alentador, según la percepción oficial, el allegado al líder del PRO pronosticó que "ahora sí va a llegar la lluvia de dólares", aunque aclaró: "Esto no va a ser mañana, ni pasado, sino que va a ser progresivo, porque pensamos un país para varias décadas, no para un par de meses". Al respecto, retomó la metáfora botánica: "El objetivo es que el árbol crezca y sea fuerte, para que no se lo lleve puesto ninguna tormenta".