Un gran fin de semana

1 / 2 - FOTO PRENSA CRAR SUB 16./ Consiguió el título este domingo ante Paracao. SUB 18./ También se consagró en Entre Ríos.

Se disputaron las finales de la Copa Estímulo del torneo Dos Orillas de Hockey damas, con tres consagraciones de CRAR durante el fin de semana.

El sábado la primera división obtuvo el título en la final disputada ante Cha Roga, en Santa Fe. El primer equipo verde igualó 0 a 0 el tiempo reglamentario y luego ganó 3 a 1 en los penales australianos, convertidos por Elena Brown, Virginia Jacquat y Magalí Allassia. La arquera Gisel Demartín atajó tres remates en esta definición.

Por su parte, el Sub 18 le ganó 2 a 1 a Paracao en la capital entrerriana, festejando con los goles de Delfina Costamagna y Abril Beltramino.

Este domingo, la que consiguió el campeonato fue la Sub 16, que también le ganó a Paracao en Paraná, pero por 2 a 0 con sendas anotaciones de Abril Beltramino.

La Reserva perdió la final de la copa de Plata ante Huracán por 2-1 (gol de Pamela Domínguez).

Finalmente, el Sub 14 perdió 5 a 2 la final de Copa de Plata ante Atlético Franck, convirtiendo para las rafaelinas Catalina Schiavi y Guillermina Astudillo.