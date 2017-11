Sampaoli prepara cambios

La Selección argentina de fútbol retomó ayer los entrenamientos luego del triunfo ante Rusia en el primer partido de la gira por el país que albergará la próxima Copa del Mundo y el entrenador Jorge Sampaoli prepara entre cuatro o cinco cambios para el amistoso frente a Nigeria, el martes en la ciudad de Krasnodar.

Si bien se trató de una práctica "lógica" de post partido, donde los titulares hicieron regenerativo y los suplentes fútbol, Sampaoli ya tiene en la cabeza el equipo para el segundo partido de la gira, ya sin el capitán Lionel Messi.

La mayoría de los titulares se movieron en el gimnasio, tres jugadores hicieron regenerativo (Javier Mascherano, Giovanni Lo Celso y Germán Pezzella) y el resto formó parte de una práctica de fútbol.

Se trató de un partido informal de 40 minutos contra los sparrings ("reforzados" por Nahuel Guzmán, Fernando Belluschi y Emiliano Rigoni) que le sirvió a Jorge Sampaoli para ver en acción a varios de los futbolistas que serán parte del partido del próximo martes, a las 13.30 (hora argentina), ante Nigeria. Si bien fueron 11 cambios respecto al triunfo ante Rusia, se especula con que cuando suene el silbato inicial en Krasnodar serán entre cuatro y cinco finalmente.

El técnico argentino paró a Agustín Marchesín; Emanuel Mammana, Federico Fazio, Emiliano Insúa; Leandro Paredes, Ever Banega; Cristian Pavón, Paulo Dybala, Alejandro Gómez; Darío Benedetto y Diego Perotti.

Pero para el martes, en la cabeza del entrenador, está la idea de meter en rotación a Sergio Romero, Enzo Pérez, Ezequiel Salvio, Messi y Angel Di María, para darle lugar a otras pruebas.

Por eso, el once que se perfila sería con Marchesín; Javier Mascherano, Pezzella, Nicolás Otamendi; Ever Banega, Matías Kranevitter, Giovanni Lo Celso; Paulo Dybala; Cristian Pavón, Sergio Agüero y Diego Perotti.

La Selección argentina se volverá entrenar este lunes por la mañana en el complejo del Spartak Moscú -donde lo hizo este domingo- y por la tarde viajará a Krasnodar, a poco más de dos horas de avión y 1200 kilómetros de Moscú.



“HUBO AVANCES”

Por su parte, el entrenador de la Selección argentina de fútbol, Jorge Sampaoli, opinó que "hubo avances en lo colectivo" después de la victoria 1 a 0 ante Rusia, en el un amistoso disputado en Moscú. El DT destacó que "enfrentamos a un rival organizado, que esperó nuestro error para cristalizar transiciones" y remarcó que el hecho "que tuvimos el dominio más allá que por momentos nos faltó elaboración". "Creo que dimos un paso adelante. Seguimos confiando en la actitud de los jugadores nuestros. Cuando la perdíamos, la recuperábamos rápidamente. Dominamos a Rusia en su casa pese a que nos faltaron crear más ocasiones", dijo el entrenador en conferencia de prensa. Sampaoli dijo que Argentina "fue audaz para salir jugando con presión alta" y opinó que "se vieron bastantes colectivos de cara a los que viene, hay que seguir por este camino". "Defensivamente el equipo tuvo recuperaciones muy rápidas. Cuando venían lanzamientos largos, estuvimos muy bien parados pese a que ellos tenían hombres grandes. Nunca nos superaron. Noté un buen desempeño colectivo e individual", aseveró.

Sampaoli, que realizará varios cambios para el amistosos del martes ante Nigeria, sostuvo que en los próximos partidos "verá más futbolistas", en referencia a la ventana de marzo, en la que enfrentará a Italia y otro rival a confirmar. En tanto, el entrenador de la Selección argentina pretende disputar otros dos partidos con futbolistas del medio local, que serían a fines de enero y principios de febrero. No obstante, esa chance no está confirmada debido a que depende de la buena voluntad de los clubes para ceder jugadores en plena competencia de la Superliga.



IGUALO A CRESPO

El delantero Sergio Agüero igualó el sábado a Hernán Crespo como el tercer máximo goleador de la Selección argentina, al convertir el tanto de la victoria ante Rusia, en Moscú. De esta manera, el "Kun" alcanzó los 35 festejos con la camiseta celeste y blanca y sólo es superado por Gabriel Batistuta (54) y Lionel Messi (61). Por debajo de Agüero, se colocan Diego Armando Maradona y Gonzalo Higuaín, con 32 y 31 goles, respectivamente. "Estoy contento, además del gol, porque se jugó bien. Hay muchos jugadores nuevos y es difícil conocerse y por eso destaco que nos entendimos bastante bien", dijo Agüero una vez culminado el encuentro que Argentina ganó 1 a 0 en el estadio Olímpico Luzhnikí, el escenario fijado para los encuentros inaugural y final del Mundial del año próximo. El "Kun" tiene una particularidad: cada vez que convirtió, la Selección no perdió con un récord de 25 triunfos y 5 empates.