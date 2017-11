Silva y un triunfo en suspenso en La Plata

Habrá que esperar algunos días para saber si Juan Manuel Silva ganó de manera legal la penúltima fecha del torneo 2017 del Top Race disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Es que su auto no pasó la técnica, aunque el equipo RV Racing Sport apeló la exclusión y esto motivó a que el caso sea revisado esta semana por las autoridades de la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino.

Silva, que había clasificado en el octavo lugar, decidió largar desde boxes y no ingresó a los pits para cargar combustible, algo que sí hicieron sus rivales debido a que la carrera se efectuó sobre una hora de duración. La anomalía que presentó el auto del chaqueño está en la disposición de las mangueras de venteo del tanque de combustible, algo que no hace otra cosa que pone en duda la real eficacia de la estrategia.

El RV Racing Sport decidió apelar la sanción ya que para sus técnicos, la longitud y el espesor de las mangueras objetadas corresponden a lo indicado por el reglamento.

También subieron al podio Matías Rossi (Toyota GAZOO Racing Argentina) y Mariano Altuna (SDE Competición), quien se mantiene al frente del torneo. El quinteto de punta lo completaron el campeón Agustín Canapino (MS Sportteam) y Gabriel Ponce de León (Toyota GAZOO Racing Argentina).

El título se definirá en el cierre del calendario en Paraná (Entre Ríos) el próximo 3 de diciembre y los únicos con posibilidades son Altuna, que lidera la tabla de posiciones con 189 puntos; y Canapino, que tiene 183.



CLASIFICACION

1) Juan M. Silva en 1h02m28s, 2) Matías Rossi a 4s146, 3) Mariano Altuna, 4) Agustín Canapino, 5) Gabriel Ponce de León, 6) Ricardo Risatti, 7) Humberto Krujoski, 8) Martín Ponte, 9) Diego Azar y 10) Lucas Guerra.



LAS TELONERAS

En el Top Race Series se impuso Bruno Boccanera (Fiat Octanos), seguido por Nicolás Cazal (Azar Motorsport). Tercero terminó Gastón Crusitta (SDE Competición), quien se mantiene al frente del campeonato con dos unidades de ventaja sobre Boccanera.

Mientras que en el Top Race Junior festejó Tomás Brezzo. Fue escoltado por Santiago Piovano y Marcos Brugues.