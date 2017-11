Cayó Agropecuario y lidera Dálmine

Agropecuario de Carlos Casares recibió ayer un duro cachetazo en su visita a All Boys en Floresta, donde cayó goleado por 4 a 0 y perdió su condición de líder a manos de Villa Dálmine, que superó como local a Estudiantes de San Luis, en la continuidad de la octava fecha de la Primera B Nacional.Agropecuario no pudo con un rival que estaba en el fondo de la tabla de posiciones y que lo sorprendió en el primer tiempo, donde sacó ventaja por intermedio de Facundo Castro y Matías Sandoval. En el complemento, los dirigidos por el exarquero Ignacio González aumentaron la ventaja gracias a Martín Giménez y otro tanto de Castro. Con la derrota, el conjunto de Carlos Casares, que era la revelación del campeonato en su primera temporada en la B Nacional, cedió la cima de la tabla de posiciones a manos de Dálmine.El "Violeta" volvió a hacerse fuerte como local en Campana y superó 2 a 1 a Estudiantes de San Luis, con algo de sufrimiento en el cierre del encuentro. Pablo Burzio y Nicolás Sánchez adelantaron al equipo orientado tácticamente por Felipe De la Riva, mientras que Brian Cuello descontó de cabeza en la etapa complementaria para los de Omar "Turco" Asad, que no pudo llevarse al menos un empate.En tanto, en Corrientes, San Martín de Tucumán pisó fuerte y se quedó con el triunfo frente a Boca Unidos por 2 a 1 para salir del fondo de la tabla de posiciones. Osmar Ferreyra adelantó al conjunto correntino, pero primero Sergio González y luego Juan Galeano, a diez minutos del final, dio vuelta la historia para el "Ciruja". Por su parte, Ferro reaccionó a tiempo para evitar una nueva derrota y se recuperó frente a Brown de Adrogué, que desperdició una buena chance de acercarse a los líderes. Es que los dirigidos por Pablo Vicó lo ganaban 2 a 0 por los tantos de Luciano Nieto -de penal- y Cristian Bordacahar, en el inicio del complemento. Sin embargo, Oeste se repuso gracias a un golazo de Juan Manuel García y un penal convertido por Nahuel Luján. Además, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Riestra igualaron sin goles en el norte del país, al igual que Mitre de Santiago del Estero y Juventud Unida de Gualeguaychú. En tanto, el próximo jueves a las 21, Deportivo Morón será local de Instituto de Córdoba con arbitraje de Pablo Díaz en el cierre de la jornada.