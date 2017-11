A comienzos de diciembre se sortean 83 lotes del IMV

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) lanzó en julio el programa mediante el cual busca vender 83 terrenos que están dotados de toda la infraestructura y se encuentran en el barrio Monseñor Zazpe (68) y en el Mora (15). Entre los primeros, hay 62 lotes que se encuentran en el predio en donde se desarrolló el plan "Mi Tierra, Mi Casa", otros 6 sobre Av. Italia y los del Mora, que están en una manzana ubicada frente a Av. Gabriel Maggi. Poseen una superficie de entre 200 y 300 metros cuadrados.“Se otorgaron cerca de 1.200 turnos de los cuales concurrieron 779 familias que son las que están en este momento en evaluación para lograr el listado final de los que han declarado que cumplen con los determinados requisitos y esos son los que va a estar aptos” explicó el director Ejecutivo del IMV, Marcelo Bersano. “Vale aclarar que cuando hablamos de constituir un grupo familiar, no necesariamente estamos refiriéndonos al formato tradicional de familia; puede ser una mamá que quedó a cargo de sus hijos, o un papá en la misma situación. El objetivo del Instituto es facilitar un lote a una familia para que construya su vivienda. No queremos una situación de especulación”, subrayó.El funcionario sostuvo que actualmente el organismo "está trabajando en la organización del sorteo y en la confección del listado definitivo de aspirantes, el cual va a estar exhibido previamente en el hall del Instituto Municipal de la Vivienda y en la web municipal". En tal sentido, indicó que "cuando esté publicado en el sitio de la Municipalidad, cada uno de los inscriptos podrá ingresar, y con su documento obtener un número con el cual va a participar del sorteo, que se va a concretar seguramente en el Cine Belgrano, donde también está previsto que esté esa nómina definitiva, para aquel que no pudo acceder a la web ni acercarse al Instituto, pueda -el mismo día del acto- conocer su número para participar”.Bersano resaltó que “nuestro objetivo es efectuar el sorteo de los 83 lotes a fines de noviembre o principios de diciembre como máximo, es decir que estamos muy cerca de la concreción, lo cual genera una enorme expectativa entre todas las familias que se han registrado”. “Obviamente todo lo que refiere a la organización de un sorteo no es simple, siempre hay que tener todos los detalles muy bien estudiados para que sea claro todo y que la gente pueda visualizar la bolilla y el nombre que corresponde a esa bolilla. Vamos a sortear un listado de titulares y uno de suplentes. Luego de ello comenzaremos a trabajar con la documentación respaldatoria de lo que se había declarado en la inscripción”, explicó.El titular del Instituto también aclaró que no es necesaria la presencia de los inscriptos en el lugar el día del sorteo.Vale recordar que los valores de venta de los terrenos oscilan entre $ 150.000 y $ 215.000 y no se solicita anticipo o entrega. Además, la financiación se extiende hasta 72 meses.En cuanto a los ingresos, se dispuso un mínimo equivalente a 1,5 Salario Mínimo Vital y Móvil (alrededor de $ 13.000 y un máximo equivalente a cuatro SMVM, es decir $ 35.000 aproximadamente) por grupo familiar. En una decisión superadora, esta vez aquellos que no puedan justificar “en blanco” esas remuneraciones, podrán sumar co-garantes para poder alcanzar el monto.Los requisitos para acceder son: 10 años de residencia continua en la ciudad; constituir un grupo familiar; no ser titulares de inmuebles (lotes o viviendas); no ser beneficiarios de una vivienda o lote de plan social.El monto inicial de la cuota oscila entre los $ 2.100 y los $ 2.980, dependiendo de la superficie del lote. Los aumentos se determinarán aplicando el Indice General de la Cámara Argentina de la Construcción, cada cuatro meses."Todo el esfuerzo del IMV está puesto en llevar adelante y del mejor modo la adjudicación de estos 83 lotes", concluyó Bersano sobre la agenda de fin de año del organismo.