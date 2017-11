Reclaman más personal para dos organismos provinciales

Lamentablemente, en dos organismos estatales de la provincia de Santa Fe con sede en la ciudad de Rafaela falta personal, según fuentes confiables informaron a este cronista de LA OPINION.Se trata del Registro Civil y la Casa del Adolescente, ambos pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.En el caso del Registro Civil, cuya ubicación se encuentra en calle Ituzaingó 54, esta semana estuvo trabajando con 4 agentes. A nivel personal, fui a realizar un trámite y me encontré con la sorpresa que en la mesa de entrada estaba atendiendo la jefa Ester Giraudo de Noss. Esta situación genera colas y también estrés laboral.Hasta hace unos meses hubo 10 empleados de los cuales 4 eran pasantes, pero estas últimas no fueron renovadas. El lunes pasado dos agentes faltaron por distintos motivos personales, sin olvidar que hace unos años habían sido transferidos ex empleados del Banco Santa Fe, de los cuales la mayoría ya se jubiló. En el citado Ministerio conocen de esta situación desde el mes de junio pasado, pero parece que miran para el costado.En el Registro Civil son registrados los nacimientos, defunciones, matrimonios, uniones convivenciales y divorcios, trámites sobre los documentos de identidad (DNI, duplicado, actualización de 5 a 8 años y a los 14, cambios de domicilio y pasaporte), entre otros, totalizando más de 10.000 trámites anuales.La otra repartición pública que presenta similares problemas de personal es la Casa del Adolescente (ex CEPROME), ubicada en calle Jaime Ferré al 400 del barrio Barranquitas.El jueves último funcionarios judiciales realizaron la "inspección trimestral" para verificar la situación edilicia y los recursos humanos y materiales, recibiendo varias quejas de los empleados, justamente por la escasez de personal debido a varios motivos.La directora y la psicóloga hace varios meses que tienen licencia psiquiátrica, en los últimos años se jubilaron 12 personas, el último Angel Rodríguez, quienestaba a cargo del "Programa de libertad asistida", con el objetivo de ofrecer distintos oficios (carpintería, panadería, electricidad, herrería, entre otros) a los menores con problemas con la ley penal.En este momento, solamente hay cuatro internados: 1 de Rafaela y los restantes derivados del Juzgado de Menores de Santa Fe. Hace poco tiempo hubo 9 y para las fiestas el número suele incrementarse debido a los diferentes delitos que cometen como homicidios, robos, hurtos, entre otros.Actualmente, la plantilla está compuesto por 12 personas de los cuales el 50% son preceptores que deben cumplir tres turnos a lo largo del día y las horas extras no son pagadas. Lo más grave es que las vacantes producidas no fueron cubiertas. "Esto genera una impotencia porque no se puede hacer nada", confesó una de las fuentes consultadas por este cronista del Diario. La formalidad del reclamo pasa del Juzgado de Menores a la Cámara de Apelaciones en lo Penal y luego al Ministerio de Justicia.En ambos casos (Registro Civil y Casa del Adolescente) pertenecen al mencionado Ministerio y es un problema no de ahora sino de hace varios meses. ¿Se habrán enterado de esta situación o parece que los funcionarios miran para el costado?