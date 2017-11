Atacaron con pintura la casa del Intendente

Pasado el mediodía de este sábado, personas desconocidas ensuciaron con pintura el frente de la casa del intendente Luis Castellano, quien se encontraba dentro del domicilio con su familia.Si bien se desconocen las razones o los posibles autores de este hecho intimidatorio, el caso ya está en manos de la fiscal de turno Dra. Mirna Segré, de la Unidad Fiscal Rafaela.La fiscal ya ordenó las primeras actuaciones y averiguaciones a la Policía de Investigaciones (PDI), quienes en el lugar del hecho -ubicado en barrio Ilolay- tomaron declaraciones a presuntos testigos, para poder iniciar una línea de investigación que conduzca al autor de este repudiable ataque.Asimismo se están tratando de encontrar imágenes de cámaras de seguridad que pueda haber en el lugar o en las cercanías, aunque ya se reveló que una cámara habría filmado todo lo ocurrido.De todas maneras, la fuerza policial tomó fotografías y relevó datos que puedan ser de utilidad en la investigación.El primero en asumir el rol de vocero de esta situación desde el oficialismo fue el jefe de Gabinete, Eduardo López, quien en un mensaje a la prensa señaló que, “hoy (por ayer) en horas del mediodía tuvimos conocimiento de un hecho vandálico en el frente de la vivienda del Intendente, por parte de desconocidos, y queremos expresar que repudiamos este tipo de hechos, porque no le hacen bien a la salud institucional de nuestra ciudad”, afirmó.Siguiendo con su explicación, López sostuvo que, “es un hecho lamentable e inédito con estas características. Entendiendo que ayer se había expresado una convocatoria para una manifestación frente a la casa del Intendente, por parte de una organización que ya viene realizando distintas actividades de estas características en la ciudad, creemos que no es la manera con que se tienen que llevar adelante las formas de protestar y máxime teniendo en cuenta siempre la apertura al diálogo que tenemos nosotros como gobierno local; así que lamentamos lo ocurrido en el día de hoy (por ayer)”, enfatizó el jefe de Gabinete local.Cuando el Jefe de Gabinete alude a que “ayer se había expresado una convocatoria para una manifestación frente a la casa del Intendente, por parte de una organización”, debemos decir que esa organización que convocaba es la llamada Revuelo Disidencia que dice defender los derechos de los homosexuales.El “escrache” del viernes organizado por Revuelo Disidencia -un día antes del ataque con pintura- finalmente se realizó frente a la casa del Intendente con la participación de no más de tres o cuatro personas que expresaban consignas, bajo la atenta mirada de personal policial que asistió a la casa de Luis Castellano.No viene mal recordar que, casualmente, referentes de esa organización como uno llamado Mauricio Aguilera, ya vienen desde el 7 de octubre a esta parte realizando este tipo de ataques con pintura en la sede del Concejo Municipal. Ultimamente, realizaron vandalismo con pintura roja en los pasillos del Legislativo local, y en las puertas de los despachos de los concejales Bonino y Bottero, con pintadas que expresaban “Antidiscriminatorias Ya”.Luego de protagonizar dos eventos de esa naturaleza el 6 de octubre y el 9 del mismo mes, Aguilera fue arrestado por la policía, ya que sus “protestas” en el Concejo incluyeron pegatina de carteles, desparramo de preservativos en los pasillos, y maltrato a los empleados de ese organismo.El 9 de octubre, Aguilera comenzó además a desparramar en el Concejo Municipal pintura acrílica que tenía en su poder, manchando paredes, puertas y los uniformes del personal policial.Por ello se procedió por segunda vez en tres días, a su arresto y posterior traslado a sede policial de la Comisaría Nº 2.Cabe agregar para finalizar, que en el “escrache” de la víspera, los manifestantes además, y no se sabe bien con qué intenciones, filmaron el frente de la vivienda del Intendente.Asimismo, la Municipalidad desde la Secretaría de Gobierno y desde la subsecretaría de Gestión y Participación, abrieron las puertas y convocaron en varias oportunidades a integrantes de Revuelo Disidencia para dialogar con ellos, pero estos ofrecimientos fueron rechazados sistemáticamente.